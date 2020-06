Se billedserie Antallet er apoteker i Høje-Taastrup er mere end fordoblet på fem år, hvor ny lov trådte i kraft. Østerparkens Apotek i den tidligere Irma-butik i Taastrup Hovedgade er seneste skud på stammen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lovændring har effekt: Fire nye apoteker på fem år

Taastrup - 06. juni 2020 kl. 15:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er gået stærkt, siden en ny lov for fem år siden tilskyndede til etablering af flere apoteker i Danmark.

Alene i Høje-Taastrup Kommune er der kommet fire nye apoteker eller filialer, siden loven trådte i kraft, nemlig Høje Taastrup Apotek, der er en filial af Taastrup Apotek, samt City 2 Apoteket, Taastrup Torv Apotek samt det nyåbnede Østerparkens Apotek på Taastrup Hovedgade 87. De sidste tre er en del af Roskilde Dom Apotekskoncern, som også har to apoteker i Roskilde.

Derudover er der et apotek i Hedehusene, som også hører under Taastrup Apotek.

Kan have op til otte

At få flere apoteker og dermed give danskerne lettere adgang til medicin var et af målene med at ændre lovgivningen i 2015. Den tillod hver enkelt apoteker at etablere op til otte apoteksenheder.

På landsplan er antallet af apoteker og filialer steget med 60 procent.

Der er åbnet i alt 188 nye apoteker, og størstedelen af dem er åbnet i de større byer, hvor der er flest kunder og bedst økonomisk grundlag for at drive apotek, oplyser Danmarks Apotekerforening.

Udviklingen i antallet af apoteker har været mest markant i Region Midtjylland, hvor antallet er steget med 70 procent. Dernæst kommer hovedstadsområdet med en stigning på 67 procent.

Der er ikke alene kommet flere apoteker. De holder også længere åbent. I 2015 havde 88 apoteker en ugentlig åbningstid på mere end 47 timer, og det tal er nu steget til 157 apoteker. Danskerne har desuden fået bedre muligheder for at købe medicin i weekenden, hvor knap 100 apoteker har søndagsåbent.

Samtidig er den tid, man skal vente for at blive ekspederet på apoteket, faldet markant. I 2009 måtte man i gennemsnit vente 5 minutter, når man skulle hente sin medicin. Nu venter man under 2,5 minutter, viser opgørelsen fra Danmarks Apotekerforening.

- Apotekerne har på alle måder opfyldt politikernes ønske om større tilgængelighed og mere konkurrence apotekerne imellem. Det har givet danskerne meget lettere adgang til medicin. Aktivitetsudvidelsen er vel at mærke sket, uden det er gået ud over det sundhedsfaglige niveau. Apotekernes kunder bliver fortsat ekspederet af veluddannede lægemiddelspecialister, der giver en højtkvalificeret rådgivning, siger Anne Kahns, der er formand for Danmarks Apotekerforening.

