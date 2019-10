En kvindelig pensionist fra Høje-taastrup har vundet over seks millioner kroner i Lotto. Foto: PR/ Danske Spil

Lotto-vinder: -Jeg vidste ikke, om hjertet kunne holde til det

Taastrup - 17. oktober 2019

En lørdag i september blev noget af en omvæltning for en kvinde i slutningen af 70'erne fra Høje-Taastrup Kommune.

Kvinden var ved at gå i seng, da hun kom i tanke om, at hun ikke havde fået tjekket sine Lotto-tal. Tal, som hun har spillet igennem 30 år, og som er en kombination af familiens fødselsdage. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Jeg kan jo tallene udenad. Så det gibbede da lidt i mig, da jeg så, at de første fire tal var rigtige. Derefter begyndte jeg at ryste over hele kroppen, da der kom flere og flere til. Jeg har dårligt hjerte, så jeg nåede lige at tænke, om det overhovedet kunne holde til det, fortæller pensionisten, der gerne vil være anonym, med et lille grin.

Heldigvis holdt hjertet til beskeden om, at 6.010.675 kroner var på vej til millionær nummer 3550. Og da det først var gået op for hende, at hun var blevet millionær, måtte hun dele nyheden med nogen.

- Det var jo efterhånden blevet sent. Så jeg overvejede, om jeg mon kunne være bekendt at ringe rundt og vække folk. Men det kunne jeg altså ikke lade være med. Så jeg ringede rundt til alle mine børn og fortalte, hvad der var sket. De var meget glade på mine vegne, siger hun og fortsætter:

- Jeg har altid været en fattig hjemmehjælper og har været alene med børnene. Så der har aldrig været meget overskud på kontoen. Men jeg klarede den og fik det bedste ud af det. Til gengæld er vi et meget tæt forhold i familien, så på den måde har jeg altid følt mig rig.

Ud over familien har kvinden fortalt om sin gevinst til nogle få venner.

- En af dem sagde, at så skulle jeg da have en Ferrari. Men der måtte jeg skuffe ham, for jeg har ikke kørekort og er nok en tand for gammel til at få et.

Til gengæld vil den heldige vinder købe en bil til sit ældste barnebarn. Han er studerende og er ved at tage kørekort.

- Jeg har besluttet, at han skal have en bil - det bliver dog ikke til en Ferrari. Men han fortjener at få et køretøj, og så kan det jo være, at han måske vil køre lidt rundt med mig. Det vinder vi begge to ved, lyder det.

Det er meget tydeligt, at det betyder meget for kvinden, at hun har mulighed for at glæde andre end sig selv med pengene. Alle hendes børn og svigerbørn skal have, hvad de må få i forhold til skattereglerne. Hendes ene datter, der bor i England, har fået billetter til hele familien, så de kan komme hjem til jul. Her har den heldige vinder booket et kæmpe stort luksussommerhus, hvor de alle kan være sammen.

- Det er jo fantastisk, at jeg kan gøre den slags. De penge skal bruges på noget godt, de skal ikke ligge og samle mug. Jeg har også købt mig en større lejlighed, som ligger tæt på min søn og svigerdatter. Den ligger i stuen, så mine dårlige ben ikke skal op ad trapper, og der er en lille have til, så min gamle kat kan komme lidt ud, lyder det.

Næste køb skal være en luksus komfortstol til det nye hjem. Og vinderen fortæller, at hun fortsat tænker meget på, hvordan hun kan forkæle familien.

- Mit barnebarn er i praktik inde på Christiansborg, så han spurgte mig, om jeg ikke ville ind og have en personlig rundvisning med frokost i snapstinget og det hele. Men jeg må indrømme, at jeg ikke kan overskue det på grund af mine dårlige ben. Så nu har jeg arrangeret, at min søster kan komme fra Jylland og få turen. Derudover har jeg bedt mit barnebarn om at finde en tre stjernet Michelin-restaurant, som de kan afslutte dagen med.

-Jeg er stadig helt rundt på gulvet over, at jeg har mulighed for at give den slags ting.