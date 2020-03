Se billedserie Mads Mørkeberg (th.) og Rasmus Toft fra spisestedet "Sandwichen - by Mørkeberg og Toft" starter et Folkekøkken i Medborgerhuset. Foto: Pernille Rohde

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt madsted starter folkekøkken: Inspireret af Peter Aalbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt madsted starter folkekøkken: Inspireret af Peter Aalbæk

Taastrup - 06. marts 2020 kl. 20:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på mandag kan man komme til folkekøkken i Medborgerhuset i Taastrup. Det er Mads Mørkeberg og Rasmus Toft fra spisestedet »Sandwichen - by Mørkeberg & Toft«, der i samarbejde med kulturhusene i Høje-Taastrup, har taget initiativ til folkekøkkenet, hvor man hver mandag håber at kunne samle 50-100 mennesker til fællesspisning i Medborgerhuset, hvor det både skal være hyggeligt, uformelt og god mad til en fornuftig pris.

- Vi tror på, at mad bringer mennesker sammen, der normalt ikke mødes, fortæller Mads Mørkeberg og Rasmus Toft

Idéen opstod, da Mads Mørkeberg selv var til folkekøkken i forsamlingshuset LilleSyd i Herfølge. Her er det filmproducenten og levemanden Peter Aalbæk, som er værten, der forsøger at samle byen om mad.

- Jeg var helt solgt, da jeg så Peter Aalbæk rende rundt i bare fødder og sandaler til folkekøkken i min hjemby. Der var ikke noget fancy pancy, men bare et ønske om at samle byen om et måltid mad. Lige siden jeg flyttede til Taastrup, har jeg haft et ønske om, at vi i byen havde noget lignende. Nu prøver vi det, siger Mads Mørkeberg, som blandt andet har en fortid på Restaurant Hummer i Nyhavn og på Restaurant Koefoed, som begge er anbefalet af Michelinguiden.

Brugerrådet glæder sig

Det nye initiativ hilses velkommen af Kulturhusenes Brugerråd, som glæder sig til samarbejdet:

- Det bliver spændende, når dørene åbner op til folkekøkkenet hver mandag. Vores håb er, at samarbejdet også kommer til at styrke forenings- og kulturlivet i Medborgerhuset, og vi glæder os til at smage deres mad i Medborgerhusets Café, siger brugerrådsmedlem Johnny Dall.

Det nye samarbejde om mad-arrangementer har også ført med sig, at de to driftige madiværksættere har lavet en lejeaftale om køkkenet på Medborgerhuset, da de to mangler køkkenkapacitet i deres nuværende lejemål. Sammen med andre leverandører vil »Sandwichen« også i fremtiden levere mad til arrangementer i Medborgehuset og i dagligdagen i husets hyggelige café.

Første folkekøkken er mandag d. 9. marts, og dørene er åbne kl. 17.00-19.00.

Menuen er stegt flæsk med persillesovs og der er mulighed for at tilkøbe dagens dessert på dagen. Billetter købes på forhånd på www.kulturhusenehtk.dk