Lokalt engagement og grønne områder: Sådan oplever Lisbeth sin egen by

Taastrup - 01. juni 2021

Smørhul. Engagerede mennesker. Velholdte grønne områder.

Det er nogle af de ord og vendinger, som Lisbeth Holm Benattia bruger om sin by.

Som oftest finder man hende i Café Moems i den røde murstensbygning på stationspladsen, der i sin tid husede billetsalget. Her har Lisbeth Holm Benattia i tre år drevet caféen med navnet, der minder om »mums«, lyder anderledes, men betyder det samme.

Hun har langet utallige café latter, krus med kolbekaffe, morgenmad og småretter over disken til pendlere og andre gæster, der er kommet forbi. Men faktisk har hun også været indbygger i postnummer 2640 i mere end 20 år. Hun husker ikke det præcise antal år, men det er mellem 22 og 24, og i hvert fald et par år mere end hendes søns alder.

Langt væk eller tæt på Lisbeth Holm Benattia og hendes mand Rony slog sig ned i Hedehusene på Hulkærvej, da de i sin tid skulle flytte sammen. Ikke så mange år senere blev de forældre og søgte et etplanshus, og her faldt valget på Fløng, hvor de har boet lige siden.

Lisbeth Holm Benattias allerførste indtryk af Hedehusene var, at det ligger langt væk fra det meste. Men hun fik hurtigt den modsatte holdning, da hun først så byen,

- Jeg kommer selv fra Vallensbæk oprindeligt og har boet i København, og da vi så skulle finde et fælles sted at bo, sagde min mand: »Jeg har boet i Hedehusene, da jeg var barn«. Hvortil jeg svarede, at det jo var langt ude på landet. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det er det jo ikke. Dertil kom de store grønne områder. Og så fandt jeg ud af, at det virkelig er et lille smørhul. Alt er jo herude. Ungerne kan selv køre afsted til fritidsinteresser, som ligger i kort afstand, og det er i det hele taget et supergodt sted for børnefamilier, siger Lisbeth Holm Benattia.

Stort engagement og rødder Hun hæfter sig ved det store engagement, der er i Fløng og Hedehusene. Et engagement, som hun eksempelvis har oplevet blandt forældrene til de børn, der går i institution og skole.

- Hedehusene som helhed er en lille by, men det ér en by. Der er et lokalsamfund, som er meget aktivt og engageret. Og i skolemiljøet er der forældre med tid og opmærksomhed, hvor alt bliver diskuteret, og der altid er nogen, der stiller op, siger Lisbeth Holm Benattia.

For hende har det netop været hendes børn, der har været genvejen til at skabe et netværk især i Fløng, når nu hun ikke selv er vokset op i området. Hendes tilknytning til Hedehusene er blevet stærkere efter hun åbnede sin café. Hun har også qua sit familieliv lagt mærke til det meget engagerede forenings- og kulturliv, som hun kalder »helt fantastisk«.

Noget af det, der har overrasket Lisbeth Holm Benattia i de år, hun har boet i Fløng og Hedehusene er, hvor mange der bliver boende. For det var hun ikke vant til fra sin egen barndomsby.

- Det har overrasket mig, hvor mange, der egentlig bliver boende her. Jeg havde ikke selv i et splitsekund tænkt mig at blive boende i min egen barndomsby Vallensbæk, og jeg flyttede som ung til København. Men her i byen er der der mange, der har familiemæssige rødder, og er enormt stolte af at komme fra Fløng eller Hedehusene. Mange af min mands lokale venner har eksempelvis både forældre og bedsteforældre, der bor her endnu. Det er vildt hyggeligt, siger Lisbeth Holm Benattia.

De grønne områder Hun finder et lille frirum i de grønne områder, der er rundt omkring i Hedehusene og Fløng. Især i de små velplejede græsarealer med blomster af forskellig slags.

- En af de gode sider er de grønne områder. Jeg nyder virkelig at bo et sted, hvor tingene er velholdt, og det er særligt de små grønne pletter. De ansatte i parkafdelingen må virkelig have travlt. Her henover foråret har påskeliljer og tulipaner pyntet så fint. Man ser tydeligt at de grønne områder bliver holdt, siger Lisbeth Benattia, der gerne går en tur i de områder.

Et af hendes favoritsteder er derfor det lille anlæg ved Hedevej og områderne omkring Fløng.

Hun synes også, det er charmerende, at de forskellige tidsaldre er repræsenteret i boligformerne.

- Jeg kan godt lide de gamle villaer, hvoraf mange er blevet renoveret. Der er et miks af boligtyper herude. Der er ikke kun nybyggede bygninger som i Nærheden, men også 70'er og 80'er bygningerne i Fløng og de gamle arbejderkvarterer i Hedehusene. Samlet giver det en diversitet, som jeg kan lide, siger hun.

Som erhvervsdrivende Selvom Lisbeth Holm Benattia i sit arbejdsliv indimellem kan føle sig lidt ensomt placeret i stationsbygningen væk fra de øvrige butikker på Hovedgaden, så ved hun også, at det som butikspersonale er noget nær umuligt at rende hinanden på dørene i åbningstiden. Til gengæld glæder hun sig over kundernes loyalitet.

- Vi har haft nogle hårde tider i bymidten i Hedehusene her i corona-perioden, men der er alligevel meget loyalitet. Jeg har oplevet mange, der er kommet ind i min café bevidst for at købe noget for at støtte. Ved juletid sidste år, hvor den seneste store nedlukning fandt sted, stod kunderne her bare i dagene inden vi lukkede ned. De købte ting, som de åbenlyst ikke havde behov for, men måske kunne bruge som værtindegaver henover julen, simpelthen for at støtte. Det var så rørende, lyder det fra Lisbeth Holm Benattia.

Hun ser frem til de muligheder, som den kommende udvikling af bymidten forhåbentlig giver og regner med at også tilflytterne fra Nærheden vil stille krav til byen og dens butiksliv og udvikling.