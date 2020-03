Se billedserie Det hvide felt - A21 - var før købet et af de sidste ledige byggefelter i Høje Taastrup C, som nu er tæt på at kunne melde helt udsolgt. Illustration: COBE

Lokalt ansigt investerer i ny bydel: - Byen står til at få et helt nyt liv

Taastrup - 10. marts 2020 kl. 05:56

- Høje Taastrup C bliver et levende og fedt sted at bo, lyder det fra John Hartvig Holm, der netop i partnerskab med Thomas Ulletved Rasmussen har skrevet under på købet af et af de sidste ledige byggefelter i den kommende bydel Høje Taastrup C.

John Hartvig Holm er et kendt ansigt i Taastrup og har været i ejendomsmæglerbranchen her vest for København de seneste 30 år. Han kender både Taastrup og de boligsøgende kunders behov bedre end de fleste - og nu lægger han selv hånden på kogepladen og sætter sine egne penge på spil.

Han tror så meget på projektet, at han også efter planen flytter sin ejendomsmæglerforretning ind i erhvervsdelen i det nybyggeri, som han investerer i.

Bolig og erhverv John Hartvig Holm har købt grundstykket sammen med Thomas Ulletved Rasmussen, der blandt andet ejer Media-Invest Danmark A/S og er storinvestor i elselskabet Modstrøm.

Thomas Ulletved Rasmussen og John Hartvig Holm er i forvejen forretningspartnere. Selskabet, som de har oprettet for at investere i Høje Taastrup C, er opkaldt efter det byggefelt, som de har købt. Det har fået navnet A21 Taastrup ApS.

Byggefeltet A21 indeholder en byggeret på 11.850 kvadratmeter til boliger og 590 kvadratmeter til publikumsorienteret service/erhverv. Det er her John Hartvig Holm flytter ind med sin forretning.



John Hartvig Holm har været i ejendomsmæglerbranchen i Høje-Taastrup og omegn de seneste 30 år og har nu investeret i et byggefelt i Høje Taastrup C. Foto: PR



- Vi solgte tidligere mange projektboliger, men det gik i stå i forbindelse med finanskrisen. Nu er det igen aktuelt med projektbyggeri, da København er blevet så dyr, at mange vælger at flytte ud til for eksempel Taastrup, som har en attraktiv beliggenhed på grund af Høje Taastrup Station, fortæller John Hartvig Holm.

Bliver mere levende John Hartvig Holm peger på, at den nye bydel vil være med til at ændre Høje Taastrup fra at være en lidt ensartet bydel til at blive et levende sted med varieret byggeri og spændende arkitektur.

- Byen står til at få et helt nyt liv. Her kommer nyt rådhus, vi får en park, der løber som en grøn kile med boldbaner og stisystemer, hvor man kan gå og cykle. Det bliver kort sagt en bydel, hvor man har lyst til at være - og med stationen så tæt på, kan man være i centrum af København på under en halv time, lyder det fra en begejstret John Hartvig Holm.

Han peger også på, at helhedsplanen forhåbentlig sikrer, at shoppingcentret City2 står over for en ny storhedstid ved blandt andet at åbne butikker ud til parkområdet.

- I starten var City2 spændende, fordi det var et af de første store shoppingcentre i Storkøbenhavn. Gennem det sidste årti er City 2 blevet overhalet af nyere og mere tidssvarende centre, siger John Hartvig Holm.

Han lægger endelig også vægt på den positive jobvækst, som er skabt i Høje-Taastrup de seneste år. Alene fra 2013 til 2017 har man ifølge kommunens egne tal fået over 9000 nye arbejdspladser. Antallet er ikke kun steget på grund af, at de eksisterende virksomheder udvider og vokser, men i høj grad også fordi flere virksomheder vælger at flytte til Høje-Taastrup.

- Det er ikke noget man ser så tit. Så jeg er sikker på, at Taastrup vil fortsætte med at udvikle sig i mange år frem, siger John Hartvig Holm.

Vi viser vejen Det er arkitektfirmaet Cobe, der har udviklet helhedsplanen for området mellem Høje Taastrup Station og City 2, så de centrale dele af Høje Taastrup by omdannes til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel. Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C står bag selve omdannelsen af området. Dette selskab ejes af Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre (ejet af ATP Ejendomme og Danica Pension) og Ejendomsselskabet ATPFA II P/S (ejet af ATP og PFA).

Administrerende direktør i Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, Lars Bloch, glæder sig over, at Høje Taastrup C, kommer til at indeholde forskellige typer af boliger.

- Det gælder også inden for ejerformen. Det er derfor positivt, at der nu er sket salg til yderligere en bygherre, der vil sælge ejerboliger, siger Lars Bloch.

Han påpeger, at der igen er stor interesse for at lave projektboliger i form af ejer- eller andelsboliger, og det gælder også i Høje Taastrup C.

- Vi viser med Høje Taastrup C vejen til en ny bydel med stor diversitet, hvor både seniorer, børnefamilier og enlige kan bo, i ejerboliger, andelsboliger som lejeboliger, siger Lars Bloch.