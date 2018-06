Taastrup Fægteklub har for nyligt deltaget i VM - Vestegnsmesterskaberne. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Lokalpolitiker til kamp for Taastrup Fægteklub ved VM

Taastrup - 10. juni 2018

Forleden afholdt de fire fægteklubber på Vestegnen det tredje Vestegnsmesterskab (VM), hvor det blev afgjort hvilken klub, der skulle løbe med pokalen som bedste klub på Vestegnen.

Turneringen er en hyggelig afslutning på årets meget seriøse ranglistestævner, men selv om turneringen afholdes i en afslappet atmosfære, så tager de mange fægtere turneringen meget alvorligt, idet den store pokal pynter gevaldigt i klubbens trofæskab.

Der kæmpes på mange forskellige parametre og i mange forskellige kategorier. Til årets konkurrence var der indført to nye konkurrence elementer - politiker-fægtning og cheftrænerkonkurrence.

Taastrup Fægteklub stillede op med deres sædvanlige tre musketerer Sana Zeb, Ida Hansen og Oliver Wulff Rasmussen samt træner Michael Hansen, men langt mere glædeligt stillede de også med de to nye fægtere Marius Pilt Jensen og Tobias Anon Redlich, der stillede op i henholdsvis puslinge- og dreng/pige-årgangen.

I politiker-fægtning var det Thomas Bak fra Socialdemokratiet , der stillede op for Taastrup Fægteklub. Han havde valgt at bruge lørdag eftermiddag til en dyst mod Glostrups borgmester samt lokalpolitikere fra Rødovre og Albertslund. Men det var også en kamp mellem de forskellige partier, idet de fire politikere kom fra Socialdemokratiet, det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

»De forrige år har vi i Taastrup været kraftigt handicappet af ikke at kunne stille op i ret mange kategorier, men klubben er ved at være leveringsdygtig i fægtere i næsten alle kategorier. Det var rigtigt glædeligt at vores to nye fægtere Tobias og Marius tog kampen op og kunne dyste mod de langt mere rutinerede fægtere, som stod i den anden ende af pisten,« lyder det fra klubben.

Tobias Anon Redlich placerede Taastrup som næstbedste klub og dermed kom i finalekamp mod Natalja Stiller, der suverænt er Danmarks stærkeste i årgangen dreng/pige. Det blev dog til et overbevisende 15-7 nederlag, selv om Natalja Stiller i turneringens ånd gav plads til sin modstander.

Oliver, Sana og Michael kvalificerede sig alle til finalerne og kun et knebent 10-9 nederlag i finalen til Sana forhindrede Taastrup i at stryge helt til tops i turneringen.

Thomas Bak var meget entusiastisk i kampen mod Rødovres lokalpolitiker, men denne havde snydt lidt, idet han havde modtaget ikke mindre end tre fægtelektioner, så Thomas Bak måtte bøje sig med et 1-5 nederlag. Til gengæld var der revanche i kampen om tredjepladsen, hvor socialdemokraten vandt over politikeren fra Albertslund med 5-2.

Succesen gjorde, at Thomas Bak øjeblikkeligt opfordrede Taastrup Fægteklub til at arrangere en turnering for politikerne i Høje Taastrup Kommune.

»Klubben vil selvfølgelig tage opfordringen op, og vi håber, at vi kan lokke lokalpolitikkerne med Michael Ziegler i spidsen til at starte næste års sæson op for klubben. Michael Ziegler har jo flere gange kæmpet mod klubbens fægtere i forbindelse med opvisninger, så den dyst kan jo blive spændende,« lyder det fra klubben.