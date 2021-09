En læser har oplevet utryghed ved blandt andet Ole-Rømer Skolens Selsmoseafdeling. Lokalpolitiet er opmærksomme og fortæller, at man ofte patruljerer i området. Foto: Bjørn Armbjørn

Lokalpolitiet sikrer tryghed: Derfor er vi til stede i både uniform og civil

Taastrup - 15. september 2021 kl. 15:11 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Her på redaktionen har vi modtaget en henvendelse fra en læser, der oplever utryghed i et særligt område af kommunen.

Læseren har blandt andet set grupperinger af unge på Ole Rømer-Skolen, Selsmose Afdeling med utrygskabende adfærd. Skolebygningen ligger i øjeblikket relativt øde hen og ikke bliver brugt som skole. Ifølge læseren er det utrygsskabende blandt andet, at grupperingerne af unge sælger stoffer.

Vedkommende oplever, at når politiet er til stede med blå blink, så stikker de unge af, da de også genkender lokalpolitiet. Læseren efterlyser blandt andet, at politiet også kigger forbi i civil.

Vi har spurgt lokalpolitiet, hvordan de oplever situationen. Her fortæller politikommisær og leder af lokalpolitiet i Høje-Taastrup, Henrik Schou, at man godt kender til situationer med unge, der hænger ud på blandt andet Selsmoseafdelingen.

- Vi er opmærksomme på, at vi har unge, der tager ophold forskellige steder i kommunen, og som kan have en adfærd, der skaber utryghed. Vi er både til stede med uniformer og blå blink og i civil. Men vi har ikke en opfattelse af, at der foregår organiseret handel med stoffer, siger Henrik Schou og forklarer nærmere.

- Hvis vi kun er til stede med uniformeret politi, vil de unge opdage det, og hvis vi kun er til stede i civil, er vi ikke synlige for borgerne, og det kan skabe utryghed, siger Henrik Schou og fortæller, at ved at være til stede på begge måder er der bedre muligheder for af og til at pågribe nogle af de unge og tale med dem.

Selvom skolen ligger ved Taastrupgaard-boligområdet, hvor det er svært at køre ind med patruljebiler, er det ingen hæmsko, for politiet har også crossere, der kan komme hurtigt og nemt frem på stierne i området.

Samarbejde med kommunen Vestegnens Politi følger flere spor.

Dels er der de efterforskningsmæssige skridt i konkrete sager, og så er der den tryghedsskabende og forebyggende indsats, som lokalpolitiet især er en del af. Udover lokale patruljer i Høje-Taastrup Kommune, samarbejder politiet også med Høje-Taastrup Kommune.

- Vi mødes hver 14. dag med den kriminalpræventive enhed i kommunen samt andre parter, hvor vi blandt andet bliver underrettet om, hvad der foregår for tiden, og om der er særlige områder, vi skal holde øje med, siger Henrik Schou.

Han fortæller, at politiet også har brug for borgernes hjælp for at kunne skabe tryghed. Og man skal ikke være bange for at hjælpe politiet.

- Derfor vil jeg opfordre til, at hvis man oplever noget, der føles utrygt, at man så ringer 1-1-4 og melder det. Det er en kæmpe hjælp for os. Man kan sagtens være anonym, så man ikke skal frygte at blive indkaldt som vidne i retten, så man skal bare ringe, hvis man oplever noget, siger politikommissæren.

