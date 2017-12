Sådan forestiller projektmagerne sig, at det kommende byggeri i Klovtofte-området kan se ud.

Lokalplan er ændret: Men der må stadig bygges i 10 etager

Taastrup - 25. december 2017 kl. 15:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboerne til Klovtofte-området i Taastrup er blevet hørt, og der er sket en række ændringer i den nye lokalplan for området.

Der er dog stadig bekymring for blandt andet trafik og udseendet med et 10 etagers højt hus, skriver DAGBLADET Roskilde.

Den nye lokalplan, som tirsdag blev vedtaget af et enigt byråd, har været i høring, hvor der er kommet en række indsigelser fra især naboer til området.

Planen muliggør, at der kan opføres 22.500 m² til kontor- og serviceerhverv, hotel- og konferencevirksomhed samt detailhandel for særlig pladskrævende varer. Bebyggelsen må være fra to til fem etager, og der gives mulighed for at opføre et punkthus på op til 10 etager med en tilbagetrukken penthouseetage. I punkthuset kan der i øverste etage indrettes enkelte penthouselejligheder.

Naboerne er dog bekymrede over udsigten til et så højt byggeri og en høj bebyggelsesprocent, og de mener, at det planlagte punkthus på 10 etager udseendemæssigt vil skille sig voldsomt ud fra eksisterende bebyggelse i kommunen.

Borgmester Michael Ziegler (K) og formand for plan- og miljøudvalget Flemming Andersen (V) har været i dialog med repræsentanter for beboerne, som efterfølgende er blevet imødekommet på en række punkter. Dels skal bebyggelsen placeres 10 meter fra naboskel mod vest, og der hegnes med levende hegn i skel samt plantes rækker af mindre træer for at afskærme erhvervsbebyggelsen for naboerne. For at skærme naboerne for indbliksgener er der tilføjet, at der ikke kan etableres karnapper eller altaner på vestfacaden mod eksisterende boliger.

Derudover bliver adgangsvejen til det nye område ikke forbundet med Klovtoftegade, da beboerne havde frygtet, at det ville skabe meget trafik og uhensigtsmæssig parkering på vejen, skriver DAGBLADET Roskilde.

Der laves også nye områdeinddelinger, så Lærkelunden bliver udlagt til grønt område, og der kommer regler for hvilke butikker for særlig pladskrævende varer, der kan etableres, såsom møbelbutik, bilsalg uden klargøringsværksted. Der kan ikke etableres eksempelvis planter, havebrugsmarked, tømmer og byggematerialer, som giver megen trafik af kunder og mange vareleverancer over en dag.

Der bliver dog ikke ændret på byggehøjden trods naboernes protester.