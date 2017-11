Lokallistens Høje-Taastrups spidskandidat, Omer Ayub, var meget glad for tirsdagens valgresultat, som sikrer listen et mandat i byrådet i Høje-Taastrup. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Lokallisten har fået plads i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokallisten har fået plads i byrådet

Taastrup - 22. november 2017 kl. 00:50 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokallisten Høje-Taastrup eksisterede ikke for bare fire måneder siden, men tirsdag aften sikrede listen sig et mandat til byrådet i Høje-Taastrup Kommune i den kommende periode.

- Det virker helt uvirkeligt lige nu, men jeg er meget, meget glad for, at så mange har støttet os i det her projekt, siger Omer Ayub, der bliver listens byrådsmedlem.

Lokallisten sikrede sig 836 stemmer, hvilket svarer til cirka 3,3 procent af stemmerne. Det var ikke i selv nok til et mandat, men Lokallistens valgforbund med Venstre og Liberal Alliance sikrede Lokallisten et mandat, da den har fået flere stemmer end de to andre partier.

- Det er lidt vildt, at vi har slået statsministerpartiet og nuppet deres mandat. Jeg er ked af det på Flemming Andersen (Venstres spidskandidat, red), men de har ikke leveret varen, siger Omer Ayub.

Hvordan hans fremtid i byrådet kommer til at se ud, ved han endnu ikke, for de nærmere forhandlinger om konstitueringen kommer først til at foregå de kommende dage.

- Men vi har sagt, at vi peger på Michael Ziegler (K), og det står vi ved. Men hvordan vores rolle bliver i det nye byråd, det ved vi ikke endnu, siger Omer Ayub.

relaterede artikler

Suveræne Ziegler: Jeg er ovenud lykkelig 22. november 2017 kl. 00:04

Faarbæk: Det er satme trist 22. november 2017 kl. 00:04

Alternativets råd til Ziegler: Vær ydmyg 21. november 2017 kl. 23:46