Høje-Taastrup Kommune kan komme til at mangle værnemidler, når daginstitutioner og skoler skal åbne efter påske, så man håber, at lokale virksomheder kan bidrage. Foto: Per Christensen

Lokale virksomheder hjælper - men der er brug for mere

Taastrup - 09. april 2020 kl. 19:43 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af de lokale virksomheder har rakt en hånd ud til Høje-Taastrup Kommune og tilbudt sin hjælp til under den nuværende coronakrise.

Det er virksomheder som rengøringsfirmaer og nedrivningsfirmaer, som har tilbudt at bidrage med værnemidler under krisen, ligesom et lokalt hotel har tilbudt at stille sengepladser til rådighed for kommunen, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Jeg er virkelig glad for, at vi oplever en stor velvilje og lyst fra vores lokale erhvervsliv til at hjælpe i denne vanskelige tid. Det er godt at mærke, at virksomhederne i stor stil her i kommunen udviser samfundssind og er villige til at hjælpe, hvis de kan. Det vil jeg gerne kvittere og offentligt sige dem en stor tak for, siger borgmester Michael Ziegler (K) om de mange tilbud fra lokale virksomheder.

Men der er behov for endnu mere hjælp, lyder det i en opfordring til de lokale virksomheder. "I lyset af regeringens udmelding om, at kommunerne skal åbne daginstitutioner og folkeskoler efter påske, står vi i en situation, hvor vi har akut behov for yderligere værnemidler. Det gælder i særdeleshed sprit til overfladedesinfektion, men også håndsprit, masker/mundbind mv. kan vi fortsat bruge", lyder det i et nyhedsbrev fra Høje-Taastrup Kommunes erhvervsservice. Håbet er, at lokale virksomheder enten har værnemidler på lager eller kan fremskaffe nogen via deres netværk eller evt. kan producere nogen. Kan man hjælpe, kan man kontakte Høje-Taastrup Kommunes coronateam på corona@htk.dk.