Pædagoger i Høje-Taastrup fortæller, at de mangler tid til børnene. En bekymring, der skal tages alvorligt, lyder det fra udvalgsformand. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Lokale pædagoger: Vi mangler tid til børnene

Taastrup - 25. maj 2019 kl. 10:02 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den hidtil største kortlægning af pædagogers vilkår i daginstitutionerne viser, at der mangler tid til børnene - på alle fronter.

I Høje-Taastrup Kommune oplever 7 ud af 10 pædagoger, at de ikke kan give den nødvendige omsorg for børnene, give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel samt at de i perioder på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe.

- Vi har sagt det mange gange. Og vi siger det igen, for det går ud over både børn og pædagoger. Børnene får ikke det nærvær og den omsorg, de har behov for, og pædagoger oplever en presset hverdag, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø og måske ligefrem for nogle resulterer i arbejdsrelateret stress, siger Michael Egelund, formand i BUPL Storkøbenhavn.

I Høje-Taastrup Kommune har 137 pædagoger besvaret undersøgelsen fra BUPL. 37 procent har besvaret undersøgelsen fuldt, mens 45 procent har besvaret den delvist.

Undersøgelsen viser, at 83 procent af pædagogerne inden for den sidste uge har oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne - fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning.

Formanden for institutions- og skoleudvalget i Høje-Taastrup Kommune, Kurt Scheelsbeck (K), tager undersøgelsen alvorligt, selvom han gerne havde set, at flere af kommunens pædagoger havde medvirket.

- Det er altid godt at lave de undersøgelser, fordi man kan blive opmærksomme på eventuelle udfordringer, siger han.

Kurt Scheelsbeck påpeger dog også, at BUPL har nogle anbefalinger til minimumsnormeringer, som Høje-Taastrup lever op til. BUPL anbefaler et maksimum på 3 børn per voksne på 0-2 års området, og normeringen i Høje-Taastrup er på 2,7 børn per voksne, fortæller Kurt Scheelsbeck.

På 3-5 års området er BUPL's anbefaling et maksimum på 6 børn per voksne, og her ligger Høje-Taastrup på 5,7.

- Når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at nogle af de pædagoger, der har svaret på undersøgelsen, har følt sig presset. Og selvom vi har en god normering, kan der godt opstå situationer, hvor pædagoger måske er alene med for mange børn, og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på. Det er her, den lokale ledelse har en opgave, understreger Kurt Scheelsbeck og foreslår, at man også ved budgetforhandlingerne skal være opmærksomme på udfordringen.

- Vi skal se på, om vi kan dække fuldt ind, når der er sygdom. Derudover arbejder vi jo løbende på at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte, og det kan forhåbentlig også hjælpe på, at man ikke skal poste penge i vikarbudgetter, siger han.

Tal fra BUPL's vilkårsundersøgelse i Høje-Taastrup:

83% af pædagoger har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne - fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning.

67% af pædagogerne kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel.

73% af pædagogerne oplever, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.

69% af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe.