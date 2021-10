Lokale ildsjæle fortalte for Høje-Taastrup Gymnasiums elever om at være frivillig og engageret i sit lokalsamfund. Fra venstre: Sara El-Khatib, Maleeha Asif, Ilknur Kecec Coban, Sabah Abid. Forrest Garan Rasathurai. Foto: Sara El-Khatib

Send til din ven. X Artiklen: Lokale ildsjæle med opråb til unge: Lav frivilligt arbejde for andres skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale ildsjæle med opråb til unge: Lav frivilligt arbejde for andres skyld

Taastrup - 01. oktober 2021 kl. 11:41 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Gør det! Ikke for din egen skyld, men for alle andres!

Sådan lød budskabet, da en række lokale ildsjæle besøgte Høje-Taastrup Gymnasium tirsdag den 28. september for at tale om frivillighed.

Ilknur Kekec Coban lagde ud med at fortælle om sin frivillig-karriere, som primært var drevet af hendes passion for fodbold.

- Mit udgangspunkt for at være frivillig, var at alle piger skulle have mulighed for at gå til fodbold hvis de ville, sagde hun.

Ilknur Kekec Cobans arbejde i Høje Taastrup Idrætsforening Fodbold, hvor hun er næstformand, har ført hende vidt omkring og givet stor anerkendelse, men for Ilknur Kekec Coban har det også ledt til, at hun i dag er en vigtig del af idræts- og kulturområdet i Høje-Taastrup som medlem af Idrættens samråd og integrationsrådet, og som kandidat til kommunalvalget.

Næste taler var en af Ilknur Kekec Cobans fodboldpiger, Sara El-Khatib, som er medstifter af Ungerådet i Gadehavegård.

Sara El-Khatib blev student fra Høje-Taastrup Gymnasium i sommer og forlod gymnasiet ikke bare med et af skolens egne legater, men også med Zontas legat for frivilligt arbejde i sit lokalområde.

- Da jeg startede ungerådet, var det blandt andet, fordi jeg ikke kunne se mig selv i de andre fællesskaber, der var etableret i kommunen for de unge. Der var ikke andre piger som mig, og derfor stiftede vi ungerådet i Gadehavegård, og vi fik lavet bogen "Mere end en Ghetto" for at vise et andet ansigt at Gadehavegård end det, vi normalt ser i medierne, lød det fra Sara El-Khatib.

Mødt med mistro og fordomme For Sabah Abid, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Høje-Taastrup Kommune, var det også den manglende repræsentation af kvinder som hende selv, der fik hende til at gå ind i det frivillige arbejde, og senere i politik.

- Da jeg gik i skole, var der ingen kvinder som mig i dansk politik, ingen som mig i medierne eller i TV-serierne. Jeg blev hele tiden mødt med mistro og en forventning om, hvordan jeg skulle opføre mig. Jeg ville ændre den opfattelse - og være med til at skabe forbilleder for andre unge mennesker. Bare fordi man hedder Sabah og har rødder et andet sted end i Danmark, kan man faktisk godt skabe forandring i det danske samfund, sagde Sabah Abid.

Det er blandt andet derfor hun altid har været aktiv i skoleråd, elevråd og senere formand i integrationsrådet i Høje-Taastrup - og er nu også kandidat til kommunalvalget.

Gør en forskel Også Garan Rasathurai og Maleeha Asif kunne fortælle samme historie om repræsentation og om glæden ved at gøre noget.

Begge har rejst rundt i verden for at arbejde med frivillighed og demokrati, og i dag sidder Maleeha Asif også i integrationsrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Fælles for alle dagens gæster var en glæde ved at gøre noget for andre og en brændende lyst til selv at påvirke det samfund, de er en del af.

Den glæde formidlede de videre til gymnasieeleverne.

- Det behøver jo ikke være politik, man engagerer sig i. Det kan være hvad som helst, der betyder noget for dig. Er det sport, musik, dit lokalområde - eller noget helt fjerde - så engager dig, og vær med til at gøre en forskel, sagde Sabah Abid.