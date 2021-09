Henriette Hesselholdt fra Marbjerg og Pernille Neergård fra Fløng holdt foredrag til fantasy festivallen.

Lokale fantasy-forfattere: Sådan er en rigtig helt

Taastrup - 30. september 2021 kl. 15:40 Af sn.dk Kontakt redaktionen

Lørdag den 18. september slog Danmarks største fantasymesse dørene op efter to års nedlukning.

Fans i alle aldre og fra hele landet strømmede til Esbjerg, hvor festivalen blev afholdt, for at dele deres passion for litteratur, film, figurspil, udklædning og meget mere, der har med fantasy at gøre. Blandt dem var to forfattere fra Fløng og Marbjerg, Pernille Neergård og Henriette Hesselholdt.

Begge har skrevet bøger om magi og fremmede verdener, og selvom de bor i nabolandsbyer var det til Fantasyfestivalen i Esbjerg at de mødtes ansigt til ansigt for første gang.

Her gik de på scenen sammen for at tale om fejlbarlige helte. Om hvorfor vi både personligt og samfundsmæssigt ikke længere har brug for perfekte eller uovervindelige idoler, men i stedet søger mod de relaterbare personer i litteratur såvel som film, serier og spil. For hvad er en helt, hvis ikke en der altid sejrer?

Forfatterne var enige om, at en helt blandt andet kendetegnes ved, at de PRØVER. At selvom de fejler, selvom de har mulighed for at forlade deres eventyr, så prøver de alligevel. Prøver, fejler, rejser sig og prøver igen. Dét er hvad en helt er nødt til at gøre, og dét er netop en af de ting der kan inspirere os i vores hverdag.

- Hvis helten kan besejre dragen i tredje forsøg, kan jeg også klare den jobsamtale, selvom de tidligere steder afviste mig. Jeg er stærk. Jeg har noget at byde på. Jeg kan!, lyder budskabet.

Fantasy kan inspirere os til at håbe på noget bedre. Drømme om noget større. Kæmpe for det vi håber at opnå.

Og selvom de færreste bliver kaldt helte i vores virkelige verden, kan vi alle agere som helte når hverdagen udfordrer. Hvis bare vi bliver mindet om det.

Fjerne verdener Og dét er hvad forfatterne Pernille Neergård og Henriette Hesselholdt minder os om, når de sidder i henholdsvis Fløng og Marbjerg og skriver sig væk til fjerne, fantastiske verdener. Verdener der trods forskellighederne og magien er befolket af mennesker, akkurat som os der læser med.

På festivalen signerede de to lokale forfattere deres nyeste bøger for glade fans. Stemningen var magisk, og beviste at fantasy i den grad er en genre der taler til et bredt og stadig voksende publikum.

Pernille Neergård er forfatter til Verdensherrerne-serien. Seriens tredje bind udkom i år på årets fantasymesse i Esbjerg. Seriens hovedomdrejningspunkt er de fem elementer som også ses flere steder i bogen og ikke mindst kampen mellem det gode og det onde i gråzonen der ligger i menneskers valg.

Henriette Hesselholdt er forfatter til high fantasy-serien Gudernes krig, hvoraf fjerde bind, Solens magt, udkom om lørdagen på festivalen.

Serien handler om guder, der bekriger hinanden på de dødeliges plan, og om hvor meget man som menneske er villig til at ofre, for en sag der intet ofrer for en selv. Dragelogoet på hendes bøger pryder som tatovering i nakken af en boghandler fra København, i en hyldest til serien og fantasygenren i almindelighed.

