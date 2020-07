Se billedserie På fotoet ses indehaver Agran Karabetyan (tv.), KA Autosaddelmager og Susanne Damvig, direktør Damvig A/S, begge Taastrup. De har været med til at hjælpe Jason Watt. PR-foto

Lokale erhvervsfolk løser problemer for kendt racerkører

Lokale erhvervsfolk løser problemer for kendt racerkører

Taastrup - 21. juli 2020

Hvad gør man, hvis man som bilentusiast har brug for af få specialfremstillet komponenter, der kan videreudvikle en model?

Man henvender sig da til virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Det var lige præcis det, der skete for racerkører Jason Watt.

Han har sig netop erhvervet sig en eksklusiv Ford GT 2018-model, men han havde brug for ekstra skræddersyede reservedele.

Derfor henvendte han sig til 3D print-virksomheden Damvig A/S i Taastrup.

Muligheden for at give den gas i en Ford GT 2018 er blot en drøm for de fleste. Men Jason Watt ville det anderledes. Han anvender hyppigt sin metalgrønne udgave Ford GT 2018 til velgørende formål.

I regi af Sport Car Event giver han årligt adskillige tusinder mulighed for at realisere drømmene om at køre rundt i specielle biler. Såkaldt »almindelige mennesker kan blive codrivere, når Jason Watts Ford GT ræser rundt på danske racerbaner og tjener midler ind bl.a. til glæde for Børnecancerfondens indsats for at hjælpe kræftramte børn.

En racerbil er i sagens natur aerodynamisk og lav, og derfor vanskelig at komme ind og ud af. Den canadisk fremstillede Ford GT leveres med indstigningspaneler i alcantarabeklædt plast. Som alt ved Forden er det også indstigningspanelerne eksklusive.

Med mere end 1000 menneskers ind og udstigning årligt ville der hurtigt være fodaftryk på indstigningspanelerne. Efter kort tid ville bilens interiør hurtigt blive slidt.

Det var ikke holdbart, og Jason Watt undersøgte mulighederne for at købe ekstra paneler til Forden, men forgæves. Så var det at han fik følgende melding fra en kollega i branchen: »Jeg tror at jeg kender en, der kan 3D-printe panelerne«.

»Det kan man da ikke«

- Min første reaktion var lattermild afvisning. Det kan man da ikke. Plastpladerne har en helt speciel udformning og en særlig rillet struktur. Grundet hvad jeg opfattede som et unikt design, anså jeg det for umuligt at 3D-printe en løsning i det look og den kvalitet, der var afgørende, siger Jason Watt.

Men han lod det ikke desto mindre komme an på en prøve og fik panelet sendt til Damvig A/S, der er blandt Nordeuropas mest erfarne eksperter inden for 3D print.

Og så blev Jason Watt klogere. Fra Damvig lød svaret: »Intet problem. Den kan vi sagtens 3D-printe«.

Og så gik det ellers stærkt med at få panelerne produceret. Damvigs eksperter udførte hele processen i tæt samarbejde med en anden lokal Taastrup-virksomhed KA Autosaddelmager, Taastrup Hovedgade.

I løbet af blot 14 dage havde Jason Watt den løsning, han ønskede.

- Damvigs løsning er i imponerende høj kvalitet og fuldstændig identisk med de originale dele fra Ford. Jeg fik panelerne alcatarbeklædt og tilmed indbroderet et Ford GT-logo i panelet via det tætte kvalitetssamarbejde, Damvig har med sine underleverandører, i dette tilfælde KA Autosaddelmager. Den løsning sikrede, at jeg fik en endnu mere værdifuld bil, end jeg havde i forvejen. Godt og tæt samarbejde resulterede simpelthen i en endnu bedre model, siger Jason Watt.

