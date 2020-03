Lokale butikker bringer ud: - Jeg tror, det bliver vores overlevelse

Nedlukningen af Danmark har store konsekvenser for forretninger i hele Danmark, der mister kunder og omsætning, fordi danskerne i høj grad bliver hjemme, præcis som det er anbefalet af myndighederne.

I Taastrup Hovedgade har de fleste butikker taget konsekvensen og bringer i stedet varer ud, når nu der kommer færre kunder i butikken.

Derfor kan man nu få leveret vin fra vinhandleren, tøj fra tøjforretningerne og kød for slagteren, mens man kan blive derhjemme og holde sig ude af smittefare.

Tina Pihl, der er formand for erhvervsforeningen Taastrup Bymidte roser butikkernes initiativer.

- Jeg synes, det er skønt, at de gør det. Medarbejderne i forretningerne har ikke så meget at lave i disse dage, og de føler, at det giver noget at komme rundt med varer til de lokale kunder, der plejer at komme i deres butikker, siger Tina Pihl.

Hun har selv været rundt og besøge en masse af forretningerne, og de fortæller ifølge Tina Pihl, at de lokale forretninger mærker kæmpe opbakning fra kunderne.