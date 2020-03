Direktør Susanne Damvig i Damvig A/S tilbyder hjælp til fremstilling af komponenter til det danske sundhedsvæsen. PR-foto Foto: Christian Eskelund-Hansen

Lokal virksomhed tilbyder hjælp: Kan 3D vigtigt udstyr til sundhedsvæsnet

Taastrup - 30. marts 2020

I takt med at flere danske covid-19-patienter indlægges, øges risikoen for, at den danske hospitalssektor løber tør for udstyr eller mangler vitale komponenter, som for eksempel ventiler til respiratorer, hvilket har været tilfældet i blandt andet Italien.

Tilsvarende akut mangel på vitalt hospitalsudstyr herhjemme er et skrækscenarie, der kan betyde forskellen på liv og død for mange danske patienter i den kommende tid.

Den lokale Taastrup-virksomhed Damvig A/S, der er en del af den svenske Prototal AB koncern og blandt Nordens førende 3D print-virksomheder tilbyder at stille sin kapacitet til rådighed.

- Vi stiller gerne vores kompetencer og kapacitet til rådighed i denne ekstraordinære tid. Uanset om det f.eks. handler om komponenter til respiratorer, ansigtsmasker, -skærme eller noget fjerde, er man velkommen til at henvende sig. Så skal vi nok rykke hurtigt. Vores eksperter er praktikere og vant til at føre en tæt dialog om tegninger og produktion. Damvig er klar til at handle, hvis ønsket er til stede, siger adm. dir. Susanne Damvig, Damvig A/S.

Damvig anerkendes internationalt for sine høje kvalitetsstandarder, og virksomheden har mere end 20 års ekspertise i at producere sofistikerede løsninger til toneangivende virksomheder inden for en bred vifte af materialer (SLS, SLA, Polyjet, FDM, MJF, PUR OG Prototypeværktøj).

Damvig A/S har markedets mest avancerede teknologier til rådighed, og virksomheden er vant til tæt og intensivt industrisamarbejde og erfaringer inden for stort set alle brancher. I årenes løb har Damvig A/S bl.a. leveret 3D printede emner til den danske hospitalssektor.

3D printede løsninger er blandt andet karakteriseret ved, at det er muligt hurtigt lokalt at fremstille skræddersyede løsninger, og at der er kort fra skitse til færdig kvalitetsløsning.

Ud over at det hurtigt kan lade sig gøre at få fremstillet produkter, lægger 3D printede emner samtidig ikke beslag på det samme råmateriale som konventionelt producerede løsninger. Det gør, at det samtidig både er billigere og mindre klimabelastende at 3D-printe.

Da især aspektet om tilpassede seriestørrelser, nærhed og tid er afgørende faktorer i forbindelse med covid-19, er det vigtigt, at der rykkes nu. På Damvigs fabrik i Taastrup kan man lokalt 3D-printe vitale sundhedskomponenter.