Lokal veterans frygt: Overtag kan føre til terrorangreb

- Jeg frygter, at det bliver det gamle Afghanistan, og at andre terrororganisationer får nyt liv, fordi de vil kunne se - i hvert fald i deres øjne - at man kan vinde over vesten. Jeg frygter, at det kan føre til flere terrorangreb i Vesten, fordi der kan være frustrerede islamister, der kan se, at Vesten kan besejres, lyder analysen fra Kim Kristiansen, der også er formand for Høje-Taastrup Bokseklub og Taastrup Sortkrudsskytter.