Lokal tv-familie udgiver kogebog

Familien Roxy oplyser, at der kommer til at være både veganske retter, vegetarretter og kødretter i kogebogen, og det skal være retter, som alle kan lære at lave.

- Vores forventninger er, at dem, der har spurgt efter vores retter, kommer til at få mulighed for at lave dem, når de har bogen i hånden. Vores intention er at vise, at vi er her, så folk kan smage pakistansk mad, for vi synes, at der mangler en multikulturel kogebog, siger Maleeha Asif.