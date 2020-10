Lokal radikal: Den rigtige beslutning at formanden trækker sig

- Jeg er skuffet over, at en flink person og en dygtig formand er nødt til at stoppe. Men handlinger har konsekvenser, og selvom det ikke var selve sagen for 10 år siden, der er handlingen, så er det håndteret forkert. Og derfor er det den rigtige beslutning, at Morten trækker sig. Hvis han for nogle uger siden var trådt frem og sagt, at det var ham, var det ikke sikkert, at han var nødt til at trække sig. Nu håber jeg bare, at resten af samfundet følger med og får ryddet op, siger Esat Sentürk.