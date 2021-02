Merete Scheelsbeck (K) (th.) nøjes ikke kun med at være byrådspolitiker og formand for fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune. Frem til 30. april er hun i Folketinget, hvor hun vikarierer for Rasmus Jarlov. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lokal politiker tager tjans i tinget

Taastrup - 05. februar 2021 kl. 10:14 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup Kommune er igen repræsenteret i Folketinget.

Den lokale byrådspolitiker Merete Scheelsbeck (K) er lige nu i Folketinget, hvor hun er vikar for Rasmus Jarlov, der er på forældreorlov.

Ved Folketingsvalget i 2019 fik Merete Scheelsbeck næstflest konservative stemmer i Københavns Omegns Storkreds, og det gør hende til 1. suppleant.

Tjansen i Folketinget er hun glad for.

- Det betyder meget for mig personligt, men også for valgkredsen og Vestegnen. Og jeg har tænkt mig at bruge tiden konstruktivt. Jeg havde et godt valg og det er dejligt at mandatet nu kommer i spil, og at stemmerne ikke er spildt. Selvom det ikke er så længe, så giver det også en adgang og et netværk, som jeg kan bruge bagefter, siger Merete Scheelsbeck, der er vikar til og med 30. april.

Passer perfekt Hun fortæller, at hun blandt andet forsøge at sætte sit præg på de politiske drøftelse og støjbekæmpelse på Vestegnen den kommende tid.

Hun har fået tildelt ordførerskaberne for Grønland og Færøerne og skat, og inden for sidstnævnte område er man i gang med at kigge på ejendomsvurderinger.

Hun fortsætter med byrådsarbejdet, mens hun er i Folketinget,

- Det passer perfekt med de her tre måneder, for jeg er lige stoppet med at være på barsel og skal på barsel igen 1. juni, så det kunne ikke passe bedre, siger Merete Scheelsbeck, der venter en pige til sommer.

Det bliver hendes og husbondens sidste barn, og så er målet at blive valgt ind i Folketinget ved næste valg.

I sommeren 2020 var Rasmus Jarlov også væk fra Folketinget, da han var sygemeldt. I første omgang var han sygemeldt i fem uger, men her valgte Merete Scheelsbeck at takke nej til at vikariere, da hun var på barsel med sin førstefødte Anton.

- Det var en svær beslutning, og Rasmus endte med at være sygemeldt i fem måneder. Men jeg fortryder det ikke, og det var den rigtige beslutning for mig, for man får virkelig nogle andre perspektiver, når man bliver mor, og jeg er glad for at have en lang barsel, siger Merete Scheelsbeck, der overlod vikartjansen til Hanne Bjørn-Klausen.

Til november er det planen, at Merete Scheelsbeck stiller op til kommunalvalget, selvom hun på det tidspunkt vil være på barsel med sin kommende datter.

- Så må jeg jo føre valgkamp på barsel, siger Merete Scheelsbeck, der lige skal have en plads på listen af den lokal vælgerforeningen.

