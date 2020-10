Lokal musiker laver musik med amerikansk rapper

Kasper Svare var, som så mange andre, fanget indenfor under corona-lockdown i foråret, og han tilbragte tiden i sit hjemmestudie, hvor han fik ideen til sangen. Under Corona lockdown arrangerede Kasper "Zoom Sessions" med producere og sangskriver og præsenterede ideen til sin sang.

- Det var en helt ny måde for mig at lave musik på. Det med at sidde hver for sig derhjemme og skrive musik online med folk rundt omkring i verden skulle man lige vænne sig til, siger han.