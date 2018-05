Lokal kunstner udstiller i Hedehuset

Ruth Jensen fortæller, at det var Grethe Bagge, som for alvor åbnede hendes øjne for maleriet, og gav hende mod til at bevæge sig ind i denne fantastiske verden. Senere har hun fået undervisning hos Mable Rose og Ulla Mørch samt deltaget i kurser på kunsthøjskolerne i Holbæk, Thorstedlund og Ærø. Motiverne er mangfoldige. Naturen med dens farver og former. Årstidernes skiften, vejret, lyset - at opleve og fastholde en stemning. Maleriet kan være naturalistisk eller det viser overgangen mellem det genkendelige og et mere abstrakt formsprog.