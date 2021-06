Se billedserie Inge Smith Hansen er netop fyldt 80 år og hun håber ikke, det bliver hendes sidste runde fødselsdag. Foto: Kenn Thomsen

Lokal kunstner fylder 80: Fik en lille én under bordet med borgmesteren

Taastrup - 09. juni 2021 kl. 19:43 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

De færreste ville nok gætte, at det er 80 år, Inge Smith Hansen netop er fyldt. Men den er god nok. 8. juni rundede hun det skarpe hjørne. Hun bryder sig ikke om, at fylde 80. Men det handler ikke om forfængelighed.

- Jeg har denne her tanke om, hvor mange år der så er tilbage, og om jeg får lov til at fejre flere runde fødselsdage, siger hun.

Og når Inge mest tænker på, at hun håber at få mange gode år endnu, skyldes det, at hun er sted i livet, hvor hun har det rigtig godt.

- Man kan godt sige, at jeg er rig, siger hun og det er ikke finansiel ridom, Inge tænker på. Coronapandemien har været hård at komme igennem økonomisk som kunstner, fordi alle udstillinger er blevet aflyst.

- Jeg er rig, fordi jeg har en dejlig familie og et rigtig godt forhold til mine børn og børnebørn, siger Inge. Og så fortæller hun, at hun også har fået en kæreste.

- Han hedder Kaj og er otte år yngre end mig og vi nyder livet sammen. Han er også kunstner og derfor har vi meget tilfælles, fortæller Inge.

For syv år siden mistede hun sin mand, Kurt Smith Hansen, som hun nåede at holde guldbryllup med. De mødtes kort tid efter, at Inge var gået ud af skolen og sammen med ham lykkedes det hende at leve et liv, der gjorde hende lykkelig, fordi hun kunne udfolde sig som kunstner. De sidste år var dog svære, fordi Kurt blev ramt af Alzheimers.

Plaster og elastik Kurt Smith Hansen var medejer af det familiedrevne Hedehusene Bogtrykkeri, hvor Inge også var ansat kortvarigt efter de var blevet gift. Men det stod hurtigt klart, at et 8-16 job på kontor ikke var noget for hende.

- Jeg er meget ordblind og havde svært ved arbejdet. Og da en halvdagskontordame mistede sin mand og pludselig stod alene med to børn, havde hun brug for at komme på fuld tid og jeg måtte finde på noget andet. Og det passede mig rigtig godt, siger Inge. Hun benyttede lejligheden til at tage en uddannelse som keramiker på Holbæk Kunsthåndværkerskole og begyndte at sy for folk.





Artiklen fortsætter under billedet.

Der er knald på farverne, når Inge maler og det kraftfulde udtryk får hun frem ved at bruge oliefarver. Foto: Kenn Thomsen

Det kreative brændte Inge allerede for som ung. Men barndommen var en udfordring.

- Vi var meget fattige i mit hjem og i hele min skoletid var jeg udsat for mobning. Jeg gik med et plaster rundt om ørerne og en elastik rundt om tænderne, fordi min mor syntes, jeg havde flyveører og overbid. At jeg også var ordblind gjorde, at de andre troede, at jeg var dum. Dengang vidste man ikke bedre, siger Inge.

Hun lod sig dog ikke kyse, men vidste præcis, hvad hun ville, da skolen endelig var slut.

- Jeg arbejdede hårdt, gjorde rent og gik med hund for at tjene penge, så jeg kunne komme på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst, hvor Otto Frello var lærer, fortæller Inge.

Selvom det ikke var så almindeligt dengang, at piger tog en kreativ uddannelse, fik Inge opbakning hjemmefra.

- Mine forældre ville bare gerne have, at jeg lavede noget, jeg godt kunne lide og jeg betalte jo selv for skolen, siger hun.

Uddannelsen på akademiet og Holbæk Kunsthåndværkerskole blev fundamentet for Inges lange liv som kunstner.

Hun har levet af at være kunstner i 40 år og i huset i Fløng er der både malerværksted og skulpturværksted. Overalt i hjemmet støder man på Inges værker, som udover maleri og skulptur også omfatter smykker af genbrugsmaterialer.

Absolut usnobbet Selvom Inge er æstetiker til fingerspidserne hvilket hendes hjem bærer præg af, er hun absolut usnobbet. - Jeg hader snobberi og har mødt det mange gange i livet. Da vi var til arrangementer med bogtrykkerforeningen, konkurrerede mange af de andre om at føre sig frem i deres dyreste tøj. Sådan noget kan jeg slet ikke holde ud, siger hun.





Artiklen fortsætter under billedet.

Sort er Inges signaturfarve og hun er særligt glad for det store maleri i spisestuen, hvor der er brugt kul fra brændeovnen. Foto: Kenn Thomsen

Sammen med Kurt boede hun i en årrække i Veddelev ved Roskilde Fjord, fordi han gerne ville tæt på vandet, men her faldt Inge aldrig rigtig til.

Kunst som terapi Det var dog i Veddelev, at hun begyndte at arbejde med kunsten som en slags terapi, som hun kunne hjælpe andre mennesker med.

- Vi havde en nabo, som havde det meget dårligt, efter at hun havde haft et frygteligt indbrud. Jeg inviterede hende ind til os og lagde et stort lærred foran hende, som jeg opfordrede hende til at begynde at male på. Jeg sagde også til hende, at hvis hun ville snakke, så var jeg der. Og det var fantastisk at se, hvordan hun fik det bedre ved at udtrykke sig på lærredet, siger Inge.

Siden har hun åbnet sine døre for både børn og voksne, der har haft det svært i livet.

- Jeg elsker børn, fordi de har deres fantasi. Og jeg kan mærke, hvor meget de får ud af at udfolde sig kunstnerisk, siger Inge.

En knugende sorg Ingen mennesker går gennem livet uden at have sorger. Og Inge Smith Hansen har også haft sine.

- Jeg mistede min mor på en meget tragisk måde og det medførte en knugende sorg. Jeg brugte kunsten til at udtrykke sorgen og lavede en stor, rund skulptur med en lille spire, der kom op. Den blev udstillet i Brøndsalen på Frederiksberg og en dame spurgte mig, hvad den dog skulle vise. Jeg fortalte hende, at den var et udtryk for min store sorg i forbindelse med mit tab og at den lille spire symboliserede håbet. Nogle uger efter fik jeg et anonymt brev med en tak for, at jeg havde været til stor hjælp og inspiration. Det blev jeg meget glad for. Og selvom jeg ikke er blevet rig af min kunst, er jeg blevet rig menneskeligt, siger Inge Smith Hansen.

Cocktails med børnebørn Den menneskelige rigdom omfatter i høj grad Inges børn og børnebørn og hun bliver meget glad, når børnebørnene helt af sig selv kommer forbi, fordi de gerne vil være sammen med hende.

- For nylig ringede mit store barnebarn på 23 år og spurgte, om han måtte komme med sin fætter på 19 år og holde coctailparty. Det måtte de selvfølgelig og de kom med deres flasker og blandede cocktails, som de drak, mens vi sad og spillede spil og det var bare så hyggeligt, siger Inge med et stort smil.

Det er den slags oplevelser, der er med til at gøre hende til en lykkelig nu 80-årig kvinde.

Aktiv i kunstverdenen Inge Smith Hansen er stadig aktiv i kunstverdenen og deltager i blandt andet Åbne Atelierdøre i Høje-Taastrup Kommune, som hun selv tog initiativ til for seks år siden og som er blevet en meget stor succes. For 30 år siden var hun med til at danne kunstgruppen Fuga Art, som stadig udstiller i Brøndsalen på Frederiksberg hvert år, dog afbrudt af Corona.





Artiklen fortsætter under billedet

Inge laver også smykker - og bruger kun genbrugsmaterialer. Foto: Kenn Thomsen

Kunstforeningen Humlen, som er forankret i hjembyen Hedehusene har hun været medlem af siden 1983, hvor hun havde sin første udstilling på Hedehusene Skole. Inge er stadig medlem og i Hedehusene kan man da også se to af hendes skulpturer. Da Hedehuset blev indviet gav hun huset to hvide tanter og de har siden været en del af den faste udsmykning.

Sjov med Anders Bak Inge har en sjov historie fra 80'ernes Hedehusene, hvor hun i sin tid udstillede på skolen. Borgmester Anders Bak kom for at høre om udstillingen og ham kendte Inge godt, fordi hans søn Thomas var i lære i bogtrykkertiet.

Inge tilbød Anders Bak en lille én, men han mente ikke, det var passende.

- Vi kan da bare lægge os ned under bordet, mens vi drikker den, sagde jeg. Og det gjorde vi så. Det var virkelig sjovt og senere var der en kunstner, der malede et billede af os liggende under bordet, griner Inge.

Vil udsmykke vandtårn Inges næste store kunstprojekt bliver måske udsmykning af vandtårnet i Roskilde.

- Kaj og jeg har sammen lagt billet ind på at udsmykke tårnet. Vi skal ikke have noget for det, men vores ide er, at malerarbejdet skal udføres af malerlærlinge fra Roskilde, siger hun. De har endnu ikke fået en tilbagemelding fra Roskilde Kommune på projektforslaget.

De 80 år blev fejret sammen med familie og venner og hvis det går, som Inge og hendes familie og venner ønsker, bliver det ikke den sidste runde fødselsdag, hun fejrer.

