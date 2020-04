Tekstilkunstner Charlotte Bergstrøm fra Taastrup giver sine bud på, hvad man kan lave af pynt med børnene derhjemme i påskedagene. Ifølge hende giver det en ro og børnene bliver ladet mentalt op af at lave noget kreativt med en voksen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lokal kunstner: Sådan laver du påskepynt med børnene

Påsketid er for mange børnefamilier og kreative sjæle også lig med pynt i friske forårsfarver. Gækkebreve, malede æg, klippede æg, påskeharer, sået karse med påsketema for bare at nævne et par stykker. Og man behøver ikke have et hobbyrum fyldt med professionelt udstyr for at lave påskepynt derhjemme. Det kan gøres enkelt og med få hjælpemidler.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her