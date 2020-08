Billedkunstner Agnete Dollerup har undervist mange spirende kunstnere på Ældre Sagens Billedmalerskolen, og i et nyt samarbejde med Fløng Kirke skal hun nu være med til at finde lokale kunstnere, der vil udstille i Sognets Hus. Foto: Kenn Thomsen

Lokal kunster baner vejen for nye udstillere

Menighedsrådet har nemlig besluttet igen at åbne for at have kunstudstillinger i Foyeren, og det er tanken, at primært lokale kunstnere skal udstille.