Fløng-Hedehusene Fodbold har fået resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at klubben på flere parametre klare sig godt. Foto: Sean Gyvelborg

Lokal klub i top på flere parametre

Taastrup - 24. april 2021 kl. 07:27 Kontakt redaktionen

Den lokale fodboldklub Fløng-Hedehusene Fodbold er særligt dygtige til at byde nye spillere velkommen i klubben. Derudover er klubben dygtige til at få deres frivillige til at blive i klubben.

Læs også: Hurtige bolde og replikker ryger over nettet

Det viser resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt andet, som klubben sendte ud til medlemmer i begyndelsen af året.

Spørgeskemaet er udarbejdet af Players 1st, i samarbejde med DBU Sjælland, for at gøre undersøgelsens resultater sammenlignelige med andre DBU Sjælland-medlemmer.

Undersøgelsen har blandt andet vist, at klubben er særligt dygtig til at byde nye spillere velkommen.

I kategorien »Begyndelse i klubben«, opnår Fløng-Hedehusene Fodbold en score på 90 ud af 100.

Kun to andre foreninger i DBU Sjælland har fået en bedre score i denne kategori. Denne mængde tilfredshed hos nytilkommere betyder også, at de har lyst til at forblive medlemmer - faktisk har samtlige af de nytilkomne, der har svaret på undersøgelsen, sagt, at de også er medlem til næste sæson.

- Det er en meget vigtig faktor for foreninger som Fløng-Hedehusene Fodbold, lyder det fra formand Mathias Hansen og fortsætter.

- Af andre lyspunkter i denne undersøgelse, ser vi blandt andet kategorien »Frivillige«. For hvad er en forening som Fløng-Hedehusene Fodbold uden deres frivillige, siger han.

Her opnår klubben ligeledes en tredjeplads over de tilmeldte DBU Sjælland-foreninger.

Nul personer har svaret, at de ikke vil være frivillige igen til næste sæson.

- Det er endnu en yderst betydelig faktor for en forening der bæres af frivillige kræfter, siger Mathias Hansen.

For at gøre bedst mulig brug af undersøgelsen, skal der også tages et kig på de områder, hvor foreningens medlemmer mener, at der kan forbedres.

Det er blandt andet »Klubliv«. Netop livet omkring klubben er en af de faktorer, som er blevet hårdt ramt af nedlukningen.

Der har ikke været mulighed for socialt samvær, og foreningslivet har været sat på standby.

Det vil man arbejde på at forbedre. Fløng-Hedehusene Fodbold har store forventninger til fremtiden, og vil bruge denne medlemsundersøgelse til at vise vejen frem for foreningen, lyder det fra klubben.

