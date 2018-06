BS Landskabspleje er blevet valgt af brugerne på håndværker.dk til bedst anbefalede anlægsgartner. Foto: BS Landskabspleje

Lokal håndværker hyldet af brugere

Taastrup - 02. juni 2018 kl. 09:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den seneste tid har håndværkere over hele landet dystet om at blive den bedst anbefalede i deres region. Brugerne på www.håndværker.dk har nu afgjort, hvem de synes, er den bedste håndværker, og der er valget faldet på BS Landskabspleje i Region Hovedstaden.

Fra den 23. april til den 27. maj har brugerne på Håndværker.dk vurderet og anbefalet deres lokale håndværkere. Det har dannet grundlag for uddelingen af Håndværker.dk Prisen 2018.

Resultatet er blevet 51 vindere fordelt på 6 regioner i udvalgte brancher. Blandt vinderne er BS Landskabspleje fra Hedehusene, som har vundet i et tæt opløb og dermed blevet valgt af brugerne som »Hovedstadens bedst anbefalede anlægsgartner«.

Benjamin Pless, administrerende direktør hos BS Landskabspleje, er naturligvis glad for prisen og udtaler stor glæde ved at have vundet:

»Vi er stolte af at blive valgt af brugerne i et skarpt felt af dygtige håndværkere. Det er selvfølgelig ikke noget, som vi er kommet let til, vi gør meget ud af at sikre, at vores kunder er tilfredse og dermed anbefaler os til andre. Prisen her er et skulderklap til os, og det er noget, som giver lyst til at arbejde videre i samme retning,« siger han.

At netop anbefalinger har en stor betydning understreges også af Bolius Boligejerundersøgelsen fra sidste år, hvor 40 procent af de adspurgte svarer at det er vigtigt for dem at de har fået håndværkeren anbefalet eller at de har kendskab til virksomheden i forvejen, når de vælger en håndværker. Det er noget Benjamin Pless også kan nikke genkendende til.

»Vi mærker helt klart at det er vigtigt at kunne fremvise gode anbefalinger, men det hænger også sammen med at vi samtidig skal lave et godt stykke arbejde, når vi er ude hos kunderne. På den måde spiller det hele sammen.«

På landsplan er der blevet givet næsten 700 anbefalinger fra brugerne på Håndværker.dk og det har været med til at danne ramme om kåringen.