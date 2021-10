På Københavns Rådhus blev der budt på fejring fra H.M. Dronningen og rådhuspandekager, da 21-årige Kasandra Stimose blev hyldet som en af landets mest talentfulde håndværkere. Foto: Ricky John Molloy / Rie Neuchs

Lokal frisør er en af Danmarks mest talentfulde

Taastrup - 02. oktober 2021 kl. 19:44

Kasandra Stimose blev 28. september fejret af blandt andre H.M. Dronningen, fordi hun er en af landets mest talentfulde håndværkere. Det blev fejret på Københavns Rådhus, hvor også andre talentfulde håndværkere blev hyldet af H.M. Dronningen.

- Frisører er jo til store shows og events en gang imellem, hvilket jeg elsker. Men det her er helt specielt og en smule nervepirrende. Jeg har hele vejen igennem troet på mine færdigheder og ellers bare gjort mig umage. Det kommer man længst med. Og så har jeg fået masser af støtte og fået lov til at udvikle mig i mit eget tempo under uddannelsen. Min læremester har altid haft en høj standard i sit arbejde, og den slags smitter heldigvis af, siger Kasandra Stimose.

Da 21-årige Kasandra Stimose fra Hedehusene sidste år gjorde sin uddannelse som frisør færdig på NEXT Uddannelse København, var det med et særdeles godt resultat.

Skuemesteren, som censoren på erhvervsuddannelserne kaldes, var så imponeret, at det udløste en bronzemedalje til den nyuddannede frisør. Det er den næsthøjeste karakter ved afgangseksamen til svendeprøven og svarer til en karakter på mellem 11 og 11,5 på 12-skalaen.

Kærlighed til håndværket Ceremonien bød på medaljer, de famøse rådhuspandekager og gallastemning med kjoler og jakkesæt. Kendisser som Susanne Bier, Jussi Adler-Olsen og Bertel Haarder, der alle er tildelt titlen "Æreshåndværker", var også mødt op for at hædre de unge mennesker.

Kasandra har brugt fire år på at uddanne sig til frisør, hvor hun har skiftet mellem skoleforløb på NEXT Uddannelse København og praktik hos sin læreplads Frisør Dupont og Dupont i Taastrup.

Hos Frisør Dupont & Dupont jubles der også. Læremester Tina Dupont har været så tilfreds med Kasandras gåpåmod og indsats under praktikken, at hun ansatte hende efter afgangseksamen.

- Jeg er mega stolt over at have udlært sådan en dygtig elev. Kasandra har i den grad fortjent anerkendelsen, for hun er dygtig og har altid vist en enorm nysgerrighed for faget. Hun er udadvendt og har formået at skabe kundekontakt fra dag ét. Jeg synes, det er sjovt at have elever og følge med i deres udvikling. De unge følger med i andre ting og trends, som også kommer os til gode i salonen, siger hun.

Praktiske fag har enorm værdi For Ole Heinager, Administrerende direktør hos NEXT Uddannelse København, er det vigtigt, at de erhvervsuddannede fejres, og vi som samfund understreger værdien af de praktiske fag.

- Der er et kæmpe behov for, at flere tager en håndværksfagliguddannelse. Derfor gør det mig også enormt glad og stolt, når en elev som Kasandra er blandt Danmarks mest talentfulde i sit fag og måske kan inspirere andre til at overveje håndværksuddannelserne, siger han.