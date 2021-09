Se billedserie Forfatter Martin Ellerman fra Hedehusene har skrevet en bog om corona-nedlukningen, som blandt andet foregår i hjembyen. »Det bliver aldrig det samme igen«, hedder romanen. Foto: Bart Dabrowski Foto: Bart Dabrowski Foto Bart GbR www.bartek.be

Lokal forfatter skriver om livet under corona-nedlukningen

Taastrup - 09. september 2021

Forfatter Martin Ellermanns nye roman, »Det bliver aldrig det samme igen«, er historien om, hvad der skete med os, da verden gik i stå i foråret og sommeren 2020. En del af handlingen finder sted i Hedehusene.

»Det bliver aldrig det samme igen« er en fortælling om tre skæbner, der flettes ind i hinanden.

Fælles for hovedpersonerne er, at dødvandet og kedsomheden under nedlukningen gør, at fortrængte personlige traumer pibler op til overfladen.

I romanen møder vi blandt andet den deprimerede kontorarbejder Karen, som bor i Hedehusene. I løbet af sommeren 2020, hvor hjemmearbejde, corona-angst og stilstand præger livet, dykker hun ned i fortidens krænkelser og mister langsomt forbindelsen til karrieren, kærligheden og det liv, hun har skabt.

- Romanen handler om de særlige øjeblikke i livet, hvor vi pludselig får tid til at tænke over tilværelsen, fortiden og fremtiden. Den første nedlukning i 2020 var netop sådan et øjeblik, fortæller forfatter Martin Ellermann om sin bog, der udkommer 10. september på Byens Forlag.

Ifølge forfatteren, der bor i Hedehusene, er baggrunden for fortællingen, at vi i løbet af coronanedlukningen blev bedt om at isolere os i små bobler med vores nærmeste. Her har mange oplevet, at der blev stillet et ubehageligt skarpt lys på blandt andet vores venskaber og skrøbelige relationer.

´- Ensomheden blev pludselig tydelig. Med corona fik vi tid til at dykke ned i fortiden og de relationer, vi havde engang, og vi opdagede, hvor lille vores verden var blevet, forklarer Martin Ellermann.

Portræt af Hedehusene

I romanen pendler hovedpersonen Karen mellem arbejdspladsen i København og bopælen i Hedehusene, når hun kan slippe af sted med det.

Men det meste af tiden bruger hun på hjemmearbejdspladsen i parcelhuset, hvor kedsomhed, manden og de frustrerede børn samt tanker om livet og fortiden får hende til at tage tilværelsen op til revision.

Her følger et uddrag fra bogen:

»Karen sad i bilen med panden mod rattet. Som så mange gange før, var hun gået herud for at flygte og med alle intentioner om at køre langt bort og aldrig se sig tilbage. Men som så mange gange før fordampede vreden og modet, allerede inden hun fik smækket bildøren. Børnene var umulige. De savnede deres venner, men Kim fortolkede alle coronaregler og -råd så strengt som overhovedet muligt. Af den grund havde de levet i en klaustrofobisk, begrænsende boble siden foråret, hvilket medførte, at alle i husstanden vrissede og bed ad hinanden adskillige gange om dagen.«

- Vi reagerede meget forskelligt, da samfundet lukkede ned under corona. Selv brugte jeg stilheden under de første nedlukninger til at skrive en bog, og det blev også en periode, hvor jeg tilbragte betydeligt mere tid hjemme og i mit nærmiljø, end jeg plejede. Derfor kom Hedehusene også til at spille en større rolle i romanen, end jeg oprindelig havde tiltænkt, forklarer Martin Ellermann.

Det kommer blandt andet til udtryk i flere passager, hvor hovedpersonen funderer over den by, hun bor i.

Endnu et uddrag:

»Engang havde Hedehusene været en udpræget arbejderby. Husene var kastet ned over heden med løs hånd - forskellige stilarter, størrelser og kvaliteter ramlede sammen og gav byen et broget og ustruktureret udtryk, som Karen godt kunne lide. Den nye bydel, de var ved at bygge, bar præg af en helhedstænkning og nøjsomhed med pladsen, som gjorde kvarterene kompakte, snævre og ensartede. Hvad end personlighed, byen engang havde haft, så var den ved at blive håndteret, bearbejdet og afviklet, så et nyt og bedre 'jeg', snart ville stå frem.«

Man kan læse mere om Karen, nedlukningen og Hedehusene i »Det bliver aldrig det samme igen«, som udkommer den 10. september på Byens Forlag.