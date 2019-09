Lokal forfatter holder foredrag om rejser

Bogen er en selvudgivelse på 337 sider fra »Books on Demand« og baserer sig på de mange rejsedagbøger, som Søren Erhardsen har begået på sine ture til staterne gennem tiden. Det er en meget personlig fortælling, hvor også Søren Erhardsens egen livshistorie og refleksioner bliver fortalt samtidig med, at han skriver, hvad han har oplevet på sine rejser i USA.

Man kan tabe sit hjerte til mangt og meget. For Søren Erhardsen fra Høje-Taastrup, der også går under navnet Sidevind, er det USA, der er den helt store oplevelsesmæssige kærlighed. Hans mange rejser til USA er nu udgivet i bogform under titlen: »Nogle samler frimærker - jeg samler på amerikanske stater«

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her