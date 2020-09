Lokal borger udstiller kunst

- Efter jeg stoppede på arbejdsmarkedet, fik jeg igen mere tid og lyst til at male og var så heldig at komme med på Billedmalerskolen, hvor jeg begyndte med at lære en masse gode teknikker, og hvor der er god stemning og inspiration også fra mange dygtige gæstelærere, vi har haft gennem tiden, der har vist deres forskellige stilarter. Jeg holder meget af naturen, hvilket man også kan se på min udstilling, hvor det er den abstrakt/naturalistiske stil der dominerer. Her maler Jeg gerne med pensel, spartel, svamp, eller andet forhåndenværende, som jeg har lært her, siger Bodil Hansen.