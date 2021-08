Lokal analyse: Afghanerne greb ikke muligheden

Se billedserie Kim Kristiansen er ansat i Forsvaret, men udtaler sig som privatperson. Når han ikke er på arbejde er han blandt andet formand for Høje-Taastrup Bokseklub og Taastrup Sortkrudtsskytter. Foto: Kim Rasmussen

Taastrup - 18. august 2021 kl. 19:50 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Taliban har overtaget magten i Afghanistan, og de internationale tropper med USA i spidsen er på vej til at trække sig ud af landet.

Er krigen tabt eller vundet og var det spild, at Vesten overhovedet gik ind i landet for 20 år siden, er nogle af de spørgsmål, som mange har stillet den seneste tid.

Det forsøger den lokale veteran Kim Kristiansen at svare på. Han er formand for Høje-Taastrup Bokseklub og Taastrup Sortkrudsskytter.

Og så er han ansat i Forsvaret og har flere gange været udstationeret på blandt andet Balkan. Han har ikke været i Afghanistan, men hans bror Jacob mistede sit ene ben under en af hans tre udsendelser, og så har han også mistet en kammerat i Afghanistan, Anders Storgaard, der kom fra Taastrup.

- Han kom ikke hjem. Det er synd. Han var en god soldat, så det var ærgerligt, siger Kim Kristiansen, der også har skrevet speciale om Osama Bin Ladens motiver og hvordan Al-Qaeda og Taliban hænger sammen.

Taliban er tilbage ved magten i Afghanistan. Her er det Taliban-soldater ved deres vagtpost. Foto: Ritzau Scanpix/Reuters

USA trækker sig ud Det er en mand, der har haft krigen tæt inde på livet, der her sætter ord på, hvad han ser, der sker i Afghanistan i disse dage.

- Det kommer ikke bag på mig, at USA trækker sig ud. Afghanistan har været præget af korruption, og jeg tror, at læren må være, at alle de gange Vesten prøver at implementere en kultur ovenfra i lande som Afghanistan, bliver det svært. Det skal komme nedefra, og derfor har det været svært at lave de her samfundsændringer, siger Kim Kristiansen, som understreger, at han udtaler sig som privatperson og ikke som ansat i Forsvaret.

- Man kan være sur over, at USA trækker sig ud netop nu, men der kan være bagvedliggende årsager, som vi ikke kender til. Måske har amerikanerne noget andet, siger han.

Har krigen så været spildt?



- Det er for tidligt at sige. På den ene side har mine soldaterkammerater mistet deres lemmer i krigen, og landet er nu igen overtaget af Taliban. På den anden side lykkedes det at få ram på Osama Bin Laden og bryde Al-Qaeda-netværket ned. Soldaterne har gjort en forskel for, der bygget skoler, og kvinderne har fået muligheder for at uddanne sig. Og det samfund, som Taliban nu har overtaget, er i hvert fald ikke det samme som det, de efterlod, siger Kim Kristiansen.

Skuffet over afghanerne Mens evakueringerne er i gang, og mange mennesker forsøger at flygte fra det Taliban-hærgede land, så er fremtiden for Afghanistan usikker, mener Kim Kristiansen.

- Guderne må vide, hvad der sker. Jeg er bekymret for det, og det, der sker dernede, påvirker mig. Jeg er skuffet over afghanerne. De greb ikke muligheden for at droppe korruptionen og skabe et bedre samfund, siger Kim Kristiansen og fortæller, at han er bekymret for kvinderne i landet.

- Mændene i landet, der pludselig ser, at Taliban har succes, kan nemt tilslutte sig dem. Men kvinderne, der blev opfordret til at uddanne sig til politifolk og som officerer, kan få svært ved det. Jeg frygter, at man vil straffe de her kvinder, der har taget offentlige jobs rigtig hårdt, og jeg frygter, at der vil være mænd, der bliver stikkere og udpeger kvinderne, siger Kim Kristiansen.

Et Taliban-ledet Afghanistan bliver dog aldrig et samfund bygget på demokrati. Kim Kristiansen håber dog, at det bliver bedre end før Vesten gik ind i landet.

- Jeg håber, Taliban vil være mere moderat end dengang, og at man vil lade befolkningen beholde nogle af de frihedsgrader, man har fået opbygget, som blandt andet at kvinderne kan gå i skole. Jeg håber ikke, man undertrykker befolkningen. Men vi skal ikke være blinde for, at Taliban er islamistisk, men jeg håber ikke, det bliver lige så dogmatisk som da Taliban ledede landet sidst, siger Kim Kristiansen.

Taliban havde også magten i Afghanistan fra 1996 til 2001.