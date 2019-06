Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti blev ikke genvalgt. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal DF'er sendt ud af Folketinget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal DF'er sendt ud af Folketinget

Taastrup - 06. juni 2019 kl. 14:24 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valget var et rent blodbad for Dansk Folkeparti. Partiet mister hele 21 mandater og står nu tilbage med 16.

Kenneth Kristensen Berth er en af de kandidater, som nu skal finde noget andet at lave.

- Hele aftenen har vi vippet mellem om vi skulle have et eller to mandater i kredsen. Indenrigsministeriet har dog nu bekræftet, at der kun falder et mandat i Københavns Omegns Storkreds. Dermed er jeg ikke genvalgt, skrev han på Facebook omkring midnat.

Dagen efter er han forståeligt nok stadig skuffet over valget, men mener samtidig, at han ikke kunne gøre mere, end han gjorde for at blive valgt:

- Med det valgresultat kunne jeg have ført en hvilken som helst valgkamp, så kunne resultatet være blevet det samme, siger han og henviser til, at det mandat, som DF har fået i kredsen, er gået til Pia Kjærsgaard, som man ikke lige vipper af pinden.

- Jeg har arbejdet rigtigt hårdt for partiet de sidste fire år, men der er ikke noget at gøre ved det. Nu er der ikke andet at gøre end at pille plakater ned, pakke kontoret ned og begynde at søge et job, siger Kenneth Kristensen Berth. Han vil dog tage den med ro til at begynde med.

- I dag regner jeg ikke med at gå i gang med det praktiske arbejde, men i morgen gør jeg, siger han.

- Der er meget, der skal pakkes ned og smides til småt brandbart. Det bliver det efter fire år. Der er meget, som jeg havde håbet, jeg kunne bruge de næste fire år, siger han.

Kenneth Kristensen Berth ved ikke, hvad fremtiden kommer til at bringe, udover at han naturligvis skal passe sin post i Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk:

- Helt væk fra politik kommer jeg ikke - ikke lige med det første, siger han, men understreger alligevel, at han skal ud og have et job:

- Jeg ved ikke, hvad jeg kan få af jobs, det må tiden jo vise. Det bliver udenfor politik, jeg er ikke medlem af Folketinget længere. Men jeg vil ikke udelukke, at jeg vil stille op igen. Jeg har haft mange gode år i politik og hos DF, både som ungdomspolitiker, i partiets hovedbestyrelse og nu senest i Folketinget, siger Kenneth Kristensen Berth.

Den landspolitiske fremtid vil han ikke tage stilling til endnu:

Det tager jeg ikke stilling til dagen efter et valg. Jeg forventer heller ikke, at der kommer opstillingsmøde i Taastrup-kredsen lige med det samme. Det tager lidt tid til at overveje om jeg skal stille op igen, siger Kenneth Kristensen Berth.