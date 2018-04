Løbere indtog Hedeland

FHI Fløng Kondi og Tune IF Trim afholdt for tredje gang Hedelands Naturtrail. Løbet blev afholdt i Hedeland Naturpark, hvor knap 300 deltog i løbet, og for løberne var det et godt løbevejr med svag vind og tørvejr. Deltagerne kunne vælge mellem at løbe 4,2 - 10 eller 21,1 km. Ruterne er udfordrende med mange mindre trailspor og store og små bakker. Løberne på den lange rute skulle alle op på toppen af skibakken og efter knap 17 km er det rigtig hårdt. Da en bil desuden havde ødelagt skibakken var den meget blød, mudret og fyldt med store vandhuller.