Se billedserie Glade TIK Løbere står klar til at byde nyløbere velkommen.

Løb og gang: Motion på recept

Taastrup - 01. april 2018 kl. 15:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle ved det, motion er godt for både krop og sjæl, og nu gør to idrætsklubber i Taastrup noget ved det.

TIK Løberne og Gangforeningen Taaspidserne har etableret et samarbejde med Sundhedscenteret på Espens Vænge og nogle læger i kommunen med det formål at få flere til at dyrke idræt.

- Lige det vi har manglet til vores patienter, siger læger og fysioterapeuter, når jeg taler med dem, siger Finn Andersen, der er næstformand hos TIK Løberne.

Sascha Clausen, der er motions- og sundhedskonsulent i Høje Taastrup Kommune, er begejstret.

- Idrætsforeningerne kan noget helt særligt og tilbyder et stærkt socialt fællesskab, som vi gerne ser, at brugerne af sundhedscenteret bliver en del af. Derfor er det relevant for kommunen at støtte, siger Sascha Clausen.

De to klubber har lavet en lille folder, du kan få på Sundhedscenteret og hos de læger, der deltager i initiativet. Med centerets / lægens underskrift eller stempel får du tre måneders gratis medlemskab af TIK Løberne.

- Hos Taaspidserne er man velkommen til at gå med gratis nogle gange, før man beslutter, om gangsport er sagen. Men det koster bare 160 kroner at være medlem i et år, siger Harry Vinter, der er næstformand i Taaspidserne.

TIK Løberne starter træning for nyløbere torsdag den 12. april klokken 18.30 ved Idrætscenteret Parkvej 78.

Du skal ikke være supermand eller frygte Marathontræning. Vi starter med at træne 15 minutter med to minutters løb og 13 minutters gang. Alle kan være med. Har du allerede lidt løbeerfaring starter samme dag et fem km hold, hvor de løber turen i roligt tempo.

TIK Løberne har naturligvis også hold, der løber længere og hurtigere, hvis du har mere løbeerfaring. Mere om TIK Løberne på tik-loberne.dk

Gangforeningen Taaspidserne tilbyder træningsture hver tirsdag klokken 9.30 og hver onsdag klokken 18.30. Der er ture på 5, 6, 10 og 15 km, der afvikles med hastigheder på mellem 4 og 5,5 km/t. Taaspidserne dyrker ikke konkurrence.

Motionsgang, natur og socialt samvær er i højsædet.

Sundhedsministeriet påstod for et par år siden, at sundhedsvæsenet kunne spare to milliarder kroner om året, hvis alle danskere ville gå 10 km om ugen.

- Det gør de fleste af os i Taaspidserne - alene ved at deltage i vores træningsture, siger Harry Vinter. Mere om Taaspidserne på taaspidserne.dk

Er du læge eller anden sundhedsperson, der gerne vil med i dette spændende og vigtige initiativ, er du velkommen til at kontakte en af de to foreninger gennem klubbernes hjemmeside.