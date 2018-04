Café Moems slår dørene op på Hedehusene Station den 1. maj. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Liv igen: Ny Café åbner på Hedehusene Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liv igen: Ny Café åbner på Hedehusene Station

Taastrup - 28. april 2018 kl. 16:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag den 1. maj kommer der igen liv på Hedehusene Station.

Det sker, når den kommende Café-ejer Lisbeth Holm Bennatia åbner på stationen og indbyder gæster til at besøge sin nyistandsatte café, der kommer til at hedde Café Moems. Den vil blandt andet kunne tilbyde let cafémad, god kaffe og friskbagt kage til stationens godt 2000 daglige passagerer og de lokale kunder.

Og som et nyt tiltag vil caféen kunne tilbyde at lette hverdagen for stationens mange daglige pendlere. Det bliver nemlig muligt at hente dagens aftensmad som to-go, og det vil være i en sund og alternativ udgave i stedet for de klassiske fastfood-menuer.

Café-ejer Lisbeth Holm Bennatia glæder sig til at komme i gang.

»Jeg ser frem til at åbne for de nye kunder. Jeg har i lang tid haft drømmen om at åbne mit eget og servere lækker mad og god kaffe. Ud over caféen i stuen, som vil blive omdrejningspunktet for min forretning, har jeg også lejet lokalerne på første etage. Her har jeg etableret en form for behandlerhotel, hvor man for eksempel vil kunne leje sig ind for en time ad gangen eller mere, hvis man er coach, zoneterapeut, massør eller har lignende praksis. På den måde kan jeg også tilbyde kunderne og pendlerne en slags helhedsløsning, når de kommer hjem efter en lang arbejdsdag, for så kan de jo nå at få en times massage, en kop kaffe og så hente aftensmaden på vej ud af døren,« siger Lisbeth Holm Bennatia.

Også hos DSB, der ejer bygning, hvor Café Moems befinder sig, er der glæde over, at den nye café åbner, og underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, siger:

»I DSB er vi er altid på udkig efter nye og spændende tilbud til vores kunder, så vi sikrer, at kunderne får en positiv oplevelse af vores stationer. Her passer den kommende Café Moems godt ind, da det er et koncept, der både rammer de rejsende og samtidigt tiltrækker lokale kunder. Det giver fælles merværdi og skaber liv på Hedehusene Station,« siger han.