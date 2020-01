Den 10. januar giver Little by Little koncert i Medborgerhuset. Foto: PR

Little by Little til rockcafé

Taastrup - 02. januar 2020

Medborgerhuset i Taastrup lægger hus til en koncert 10. januar 2020 klokken 18.00.

Det er orkestret Little By Little, hvis koncerter har været udsolgt hver gang, de har optrådt. Derfor er det en god idé at være hurtig med at købe billetter.

Arrangementet er mellem klokken 18.00 og 23.00, og aftenen begynder med en buffet, som serveres klokken 18.30.

Klokken 20.00 begynder ballet, hvor Little By Little med kendte hits og dansevenlige rock-n' roll-numre er garant for en forrygende oplevelse for alle med lyst til at danse og more sig.

Hvis man er kørestolsbruger, må man meget gerne skrive til arrangøren på mailen: kulturhusene@htk.dk, så finder personalet den bedste plads til vedkommende.