Lisbeth Kjærholt er spidskandidat for Venstre i Høje-Taastrup. PR foto

Lisbeth Kjærholt:- Jeg håber, hun bliver i partiet

Taastrup - 30. december 2020 kl. 14:47 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Jeg synes det er vanvittigt ærgerligt, at vi har sådan en sag i Venstre, siger Lisbeth Kjærholt, som er spidskandidat i Venstre for Høje-Taastrup om Inger Støjbergs afgang som næstformand. Hun er dog ikke i tvivl om, at partilinien er rigtig:

- Jeg bakker fuldstændig op om Jakob Ellemann, siger Lisbeth Kjærholt.

Selve den måde, sagen i går blev håndteret på af Inger Støjberg, der lagde et opslag på facebook op om, at hun er blevet bedt om at gå af som næstformand, har Lisbeth Kjærholt ingen kommentarerer til.

- Det har jeg slet ikke lyst til at have en mening om. Vi er alle sammen mennesker med følelser, så det vil jeg ikke kommentere.

Lisbeth Kjærholt er dog meget klar i mælet, når det handler om Inger Støjbergs fremtid i partiet:

- Jeg håber, hun bliver i partiet. Der har været mange misforståelser omkring denne sag, men den handler jo slet ikke om barnebrude, men om håndteringen.

Nu er der nogle advokater, der skal kigge på sagen og finde ud af, hvad der videre skal ske, siger hun.

Håber på ro i partiet Formand for Venstre i Høje-Taastrup, Karsten Toksvig er også meget tilfreds med Jakob Ellemanns håndtering.

- Det er ikke til diskussion, at han gjorde det, der måtte gøres. Nu håber jeg, at det kan give noget ro i partiet, så vi være med til at udgøre en god og stærk opposition i Folketinget, siger Karsten Toksvig.

Inger Støjbergs fremtid i Venstre har Karsten Toksvig ingen kommentarer til.