Åbne kreative værksteder i Medborgerhuset i Taastrup gav børn mulighed for at være ekstra kreative og få professionel hjælp i vinterferien. Foto: Lisbeth Jansen

Ler, stof, træ og sang: Børn på kreativ vinterferie

Der var rig mulighed for at prøve kræfter med alt fra ler til sang i Medborgerhuset i Taastrup i vinterferien i uge 8.

Kulturelt Samråd og Kulturhusene i Høje-Taastrup stod for en stribe åbne workshops og værksteder i vinterferien for byens børn.

Der var blandt andet træværksted med mulighed for at snitte et skib eller lave et fuglehus.