Lejere er opsagt: Rockwool vil rive gammel fabrik ned

Taastrup - 20. august 2019

Nu skal det være slut med at drive udlejningsvirksomhed.

Sådan lyder det fra Rockwools hovedkontor i Hedehusene, efter koncernen har besluttet at opsige lejekontrakterne med alle de virksomheder, der lejer sig ind på Rockwools gamle produktionsvirksomhed på Hovedgaden 501 i Hedehusene.

Rockwool stoppede sin egen produktion på stedet i 2005, og allerede året efter rev man nogle af bygningerne ned. Herefter besluttede Rockwool så at udleje nogle af de resterende bygninger, og det har man gjort lige siden.

Nu er tiden dog kommet til at genoptage den oprindelige plan for området og rive bygningerne ned, fortæller Rory Moss, der er managing director for Rockwool Nordics, som har hovedkontor på den anden side af Hovedgaden i Hedehusene.

- Det er en rent forretningsmæssig beslutning for os at rydde området. Nu har vi udlejet bygningerne i området i 15 år, men vi ønsker ikke at drive udlejningsvirksomhed. Vi er en produktionsvirksomhed, og vores styrke er at producere stenuld, siger Rory Moss og understreger, at beslutningen ikke har noget med lejerne i området at gøre.

- Det handler for os om at koncentrere os om vores kernevirksomhed, siger han.

Der har gennem årene været en løbende udskiftning af lejere i området, som spænder fra virksomheder som håndværkere og enkeltmandsvirksomheder til større distributions- og lagervirksomheder.

Der er stadig en del virksomheder i området, hvoraf nogle driver deres forretning aktivt derfra, mens andre blot lejer en plads eller et lokale til opbevaring.

Alle lejerne har dog fået et brev fra Rockwool om, at de skal være ude af deres lejemål den 1. januar 2020, og den dato er Rockwool ret faste på at overholde, fortæller Rory Moss.

- Jeg forventer, at nedrivningen af bygningerne går i gang i den nærmeste fremtid, når lejerne har haft tid til at flytte ud, siger han.

Han fortæller, at der endnu ikke er en endelige plan for, hvad der skal ske på grunden, men at der i hvert fald ikke bliver bygget nye bygninger til udlejning.

Flere af de berørte virksomhedsejere i området har fortalt, at de har fået oplyst, at området skal udlægges til grønt område, men det kan Rory Moss ikke bekræfte.

- Det er en mulighed, men det er endnu ikke afgjort. Vi skal også først undersøge, om grunden skal oprenses, så intet er afgjort endnu, siger han og vil derfor heller ikke oplyse, om det er planen at sælge grunden i fremtiden.

Sikkert er det dog, at de nuværende bygninger i området skal rives ned, og at de berørte lejere derfor skal finde et andet sted at være.