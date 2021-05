Børn og forældre kan nu begynde at glæde sig til at besøge BR?s store butik i Taastrup, der efter måneders renovering er klar til genåbning den 21. maj. Foto: PR

Legetøjs-gigant slår dørene op til nyt univers

Taastrup - 20. maj 2021 kl. 19:21 Kontakt redaktionen

Over tusinde kvadratmeter til ren og skær leg venter kun på at blive indtaget.

Efter en gennemgribende ombygning åbner BR i Taastrup nemlig et spritnyt legeunivers, som er meget mere end en almindelig legetøjsbutik. Her vil butikkens gæster få oplevelsen af at træde ind i legende univers, hvor en dino jungle danner rammen om butikkens centrum med masser af plads til sjov og leg.

Genåbningen finder sted fredag den 21. maj, og et besøg i butikken vil blandt andet give mulighed for at lege i miniland med den store Fisher-Price telefon og en Vtech mariehøne. Man kan også udfolde kreativiteten i kreaværkstedet med tegneborde og en TOPmodel magnetvæg eller udforske actionzonen med HotWheels bane og et Paw Patrol udkigstorn.

Der er også muliged for at udleve sin indre gamer med PlayStation og Nintendospil i den seje gaming kuppel. Og så byder butikken ikke mindst på en oplevelse i det magiske Frost slot og meget, meget mere.

Nyt LEGO univers BR's Magiske Legeverden i Taastrup indeholder også det første LEGO Store of the Future shop-in-shop koncept i Danmark. Et spændende LEGO univers med masser af »klodsede« oplevelser. Området er desværre ikke helt klar på åbningsdagen, men vil stå skarpt i løbet af uge 22, lover BR.

- Med vores nye legeunivers vil vi give børnene de allerbedste forudsætninger for at lege, lade sig inspirere og have det rigtig sjovt sammen med deres forældre. Vi har skabt de bedste rammer og forudsætninger for sjov og spas. COVID-19 bremser os desværre en smule i at kunne slippe legen helt fri til en start, selvom der ikke er noget, vi hellere ville, siger Charlotte From, der kædechef i BR.

- En del af butikkens legestationer vil således foreløbigt være delvist lukkede. Når det bliver muligt, glæder vi os helt enormt til at åbne hele butikken og vise vores bud på den allerbedste legetøjsbutik, siger Charlotte From.

- Det skal være sjovt I november 2019 åbnede BR Rødovre som den første op med det nye koncept, og siden er yderligere otte butikker forvandlet. Senest har BR slået dørene op for nye butikker i Holbæk, Esbjerg, Aalborg og Storcenter Nord ved Aarhus.

Alle BR's butikker følger og efterlever myndighedernes anbefalinger om hygiejne, afstandskrav og antal personer i butikken.

Så snart det bliver muligt, glæder BR Taastrup sig til at slippe legen helt fri.

- Vi vil også gerne give små som store en unik oplevelse, når de besøger vores butikker. For det skal være sjovt at besøge en legetøjsbutik. Ganske enkelt. Og intet er bedre end at se de glade børn, der besøger BR, siger Sabrina Ewald Larsen, der er butikschef i BR Taastrup.

