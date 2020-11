Leder går af: Det siger de om ham

Leder af ungdomsskolen i Høje-Taastrup, Max Melchior er stoppet efter 20 år på posten.

Her er nogle reaktioner fra nogle af Max Melchiors samarbejdspartnere på ungdomsskolen.

Hanne Tjessem, viceungdomsskoleleder

- Jeg mødte Max første gang, da jeg som ny viceleder på en anden ungdomsskole var på kursus for nye ledere i ungdomsskolerne, hvor Max gjorde meget ud af at forklare os om den helt særlige lovgivning, vi har for ungdomsskolen, og hvor meget det kan gavne unge, hvis vi ledere forstår at udnytte potentialerne. Som leder har han givet stort handlerum under en meget klar og motiverende ledestjerne: At hjælpe unge til et godt liv, gennem læringsfællesskaber både dag og aften. Hans engagement er vidt kendt i ungdomsskolekredse i hele landet, især fordi han siden 1997 har været med i bestyrelsen for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, hvor han blandt andet har været med til at sørge for at denne fagforening fik selvstændig forhandlingsret. Vi kommer til at savne en passioneret ungdomsskoleleder og med ham en levende historiebog over ungdomsskolernes udvikling.