Karsten Harboe har modtaget årets lederpris fra Børne- og Ungdomsamrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Leder får pris: Har et glimt i øjet og løjer i ærmet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leder får pris: Har et glimt i øjet og løjer i ærmet

Taastrup - 16. oktober 2020 kl. 11:54 Kontakt redaktionen

En stolt og glad Karsten Harboe fra DDS Jacala-Stammen har modtaget Børne- og Ungdoms Samrådets (BUS) lederpris 2020 på BUS' årlige Samrådsmøde.

Prisen sponsoreres af Arbejdernes Landsbank, der siden 2012 har gjort det muligt for spejderne/FDF i Høje-Taastrup Kommune at hylde en leder, der har ydet en aktiv, engageret og udviklende indsats for sin forening.

Karsten Harboe fik prisen overrakt af Annette Vad, formand for BUS Høje-Taastrup, Peter Hansen og Per Stigard, der repræsenterer spejderne/FDF i Folkeoplysningsudvalget i Kommunen.

- Vi er meget glade for at Arbejdernes Landsbank vil sponsorere vores lederpris. Det giver de enkelte spejdergrupper/kredse mulighed for en ekstra anerkendelse for det store arbejde lederne lægger i det frivillige spejderarbejde, lyder det fra uddelerne.

Prisen er postnummerbestemt. I år er beløbet 2630 kroner og gik til Karsten Harboe, der har været leder i Jacala, som holder til i Rønnevangskvarteret, i 19 år.

Han har gennem sit lange spejderliv haft alle grene lige fra familiespejder med aldersgruppen 3-6 år til trop. Han har været leder for flere af Jacalas nuværende ledere.

Ifølge samrådet var Karsten Harboe en af de drivende kræfter ved opbygningen af en Jacala-Stamme i Sengeløse, der i dag har ca. 20 mini/mikrospejdere, 16 juniorer og en håndfuld tropspejdere.

I begrundelsen lyder det, at egenskaber, som Karsten Harboe mestrer, er både at styre, at tage ansvar og tage fra, samtidig med at han giver plads til den enkeltes egne holdninger og udvikling. Han er friluftsmenneske med stort F og har hænderne godt skruet på. Der er som regel ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Han har været ansvarlig for at flere af de større børn og ledere er stærkt interesseret i Bushcraft, og at størstedelen render rundt med deres egne hjemmelavede knive.

Derudover er Karsten Harboe hyggelig og har altid et glimt i øjet og som regel et par løjer i ærmet, samtidig med at det er vigtigt at lære fra sig, og at alle er ordentlige ved hinanden og taler ordentligt til hinanden

I Børne- og Ungdoms Samrådet (BUS) sidder repræsentanter fra alle spejderkorps og FDF i Høje-Taastrup Kommune. Det er et udvalg under Folkeoplysningsudvalget.

relaterede artikler

Pris og penge til spejdere: Rart med anerkendelse 01. oktober 2020 kl. 19:37

Pigespejdere vil give flere piger våde hænder og mudder i ansigtet 03. september 2020 kl. 15:59

80 år som spejder fejret: Karen Margrethe fik pigespejderne til byen 05. maj 2020 kl. 19:58