Lasse Rimmer gæster byen med alvorligt show

- Jeg ser meget frem til at stå alene på scenen i Taastrup Teater og Musikhus med et helt show. Det har taget mig næsten to år at skrive det, fordi det bygger på mit private liv med Line og den virkelighed, vi lever i. Jeg har naturligvis talt meget med hende om indholdet i showet, og der er fuld opbakning til både betragtninger og pointer, ligesom hun godt ved, jeg kommer til at dele private ting fra scenekanten. Jeg er akut bevidst om, at hendes sygdom sætter hele vores samliv på spil. Skal vi eksempelvis have børn? Skal vi prøve at blive tre? Eller skal vi være bare være os to - færre end tre? Det her er uden sammenligning både det vigtigste show, jeg nogensinde har skrevet - og det bedste, lover Lasse Rimmer.