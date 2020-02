H.C. Andersen får i skikkelse af Lars Bom lov at fortælle på en helt særlig måde, fordi alle ord i forestillingen er hans egne; fra digte, breve, dagbøger, romaner, optegnelsesbøger og eventyr. Foto: PR

Lars Bom og H.C. Andersen

Det er en fængslende, rørende forestilling om kunst, identitet og længsel. Et musikdramatisk og intimt portræt af en forfatter, vi troede, vi kendte: Historien om H.C. Andersen, som den ikke er blevet fortalt før.

Den berømte forfatter får her lov at fortælle på en helt særlig måde, netop fordi alle ord i forestillingen er hans egne; fra digte, breve, dagbøger, romaner, optegnelsesbøger og eventyr. En intens og dramatisk fortælling, hvor han selv går bag masken og bag om den myte, han var så optaget af at bygge op.