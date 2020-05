Beboerne på plejecentrene i Høje-Taastrup Kommune må fortsat ikke få besøg. Kommunen venter nemlig nu på 11. dag på de nationale retningslinjer for, hvordan besøgene skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Foto: Kenn Thomsen

Lang ventetid: Ældre på plejecentre må stadig ikke få besøg

Taastrup - 11. maj 2020 kl. 16:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu 11 dage siden, at en ny aftale sikrede, at ældre på landets plejecentre igen kunne få besøg af deres pårørende. Men i Høje-Taastrup Kommune lader besøgene vente på sig. Kommunen har nemlig endnu ikke modtaget de nationale retningslinjer for, hvordan besøgene skal foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. - Vi venter nu på 11. dag på retningslinjerne for til, hvordan besøgene på plejecentrene skal foregå. Det er dybt frustrerende for både de ældre og de pårørende, at det endnu ikke er sat i gang, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Andre har åbnet Flere andre kommuner har allerede tilladt besøg på plejecentrene, men det var en del af den nationale aftale, at der skulle laves sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan åbningerne skulle foregå, og dem har Høje-Taastrup Kommune valgt at vente på. Borgmesteren forstår dog godt, at det er frustrerende for både de ældre og de pårørende, og kommunen får mange henvendelser om det. - Jeg kunne derfor godt have ønsket, at man ikke havde meldt åbningen ud, før man havde været lidt længere med retningslinjerne. Kommunikation er utrolig vigtig i en krisesituation, og folk kan forstå meget, hvis bare det bliver meldt ordenligt ud. Den tidligere udmelding har gjort det lidt bøvlet for os ude i kommunerne, fordi retningslinjerne ikke fulgte med, forklarer Michael Ziegler. De lokale plejecentre er dog gjort klar til besøg, hvor der blandt andet er opsat telte, så besøgene kan foregå udendørs.

En bred aftale Aftalen, som åbner for besøg på plejecentre, blev indgået i Folketinget den 1. maj. Med aftalen er der afsat penge til en række initiativer, som skal forebygge ensomhed og sikre, at ældre på plejehjem og ældre beboere i eget hjem kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt under coronakrisen. Hovedfokus er, at beboere på plejehjem, herunder beboere med demens, igen kan få besøg af familie og nære pårørende. Samtidig fastholdes fokus på sikkerhed, så de ældre skærmes mod smitte.

Derudover er det vigtigt, at serviceniveauet på ældreområdet bringes tilbage til normalt niveau i takt med genåbningen af samfundet, lyder det i aftalen. Borgmester Michael Ziegler har dog tidligere meldt ud, at der ikke har været behov for at nedjustere serviceniveauet på ældreområdet under coronakrisen.