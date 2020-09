Se billedserie Det mobile testcenter er opstillet lige inden for hovedindgangen til Copenhagen Designer Outlet over for Nike, men køen strakte sig tirsdag langt uden for centret.

Lang kø: Folk strømmer til mobilt testcenter

Taastrup - 22. september 2020 kl. 17:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal væbne sig med tålmodighed, hvis man ønsker at blive testet for coronavirus ved det mobile testcenter, som i denne uge er stillet op ved Copenhagen Designer Outlet / City2 i Høje-Taastrup.

Ventetiden har nemlig flere gange sneget sig op over en time - nogle gange to - i de to dage, hvor testcentret har været åbent.

Det er Region Hovedstaden, der står bag det mobile testcentre, som er et frivilligt tilbud til alle symptomfri borgere over 2 år. Der kræves ikke tidsbestilling, og derfor tager mange chancen og kommer forbi.

Der er dog begrænset kapacitet, så man kan altså risikere at skulle stå i kø.

Testcenteret tager den sidste test klokken 16 - og medarbejderne kan lukke køen inden da, hvis de vurderer, at de ikke kan nå at teste alle inden klokken 16. Så kommer du lige før »lukketid« og ser, at køen er lang, så vent til næste dag, lyder opfordringen.

I køen skal man bære mundbind eller visir.

Er du sløj, utilpas eller har andre symptomer, skal du dog blive hjemme og evt. opsøge egen læge.

Du finder testcentret lige inden for hovedindgangen til Copenhagen Designer Outlet over for Nike, og det har åbent hver dag frem til fredag den 25. september klokken 10.00 - 16.00.

Testcenteret kommer igen til Høje-Taastrup i uge 42.

Man kan fortsat booke til test på andre testcentre på coronaprover.dk.