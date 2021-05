Smittetallet stiger i Fløng Sogn, som de seneste dage har opfyldt to ud af de tre kriterier, der medfører en automatisk nedlukning af sognet.

Landsby-sogn nærmer sig nedlukning

Endnu engang er smittetallet for Fløng Sogn steget, og sognet er nu faretruende nær en såkaldt automatisk nedlukning.

De seneste dage er tallene for Fløng Sogn steget og steget, og sognet opfylder nu to ud af tre kriterier, der medfører en automatisk nedlukning af hele sognet.

Sogne skal nedlukke, hvis følgende tre parametre er opfyldt: Flere end 500 smittede per 100.000 borgere, 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage samt en positivprocent på 2,5 procent eller derover.

Fløng Sogn opfylder altså de første to kriterier og er tæt på at opfylde det tredje.

De nyeste tal for Fløng Sogn viser, at incidensen er på 652, antallet af nye smittede de seneste syv dage er på 29 og positivprocenten er på 2,07.

Søndag var positivprocenten på 1,99, så den er altså steget og er nu ikke mange procentpoint fra at ramme grænsen på 2,5 - og det vil altså betyde en nedlukning af sognet.

En automatisk nedlukning betyder, at alle skoler, SFO'er, klubtilbud, kulturinstitutioner og idræts- og foreningsaktiviteter skal lukke ned.

En af dem, der bekymret har fulgt udviklingen, er formanden for Landsbylauget Fløng Sogn, Søren E. Sørensen.

- Vi er fra Landsbylaugets side naturligvis bekymrede for udviklingen og vil opfordre befolkningen til at være påpasselige og fortsat overholde myndighedernes restriktioner og anbefalinger, siger han.

Han fortæller desuden, at Cirkus Arli er kommet til Fløng og har forestilling lørdag den 22. og søndag den 23. maj,

- Vi håber, at denne populære kulturelle begivenhed kan finde sted, og at Fløng-boerne udviser forsigtighed i den nærmeste tid, således at vi kan undgå nedlukning af Fløng Sogn, siger Søren E. Sørensen.