Lagt i kakkelovnen: - Jeg er ikke sikker på, det bliver en pæn valgkamp

Den politiske debat kan risikere at blive kynisk og skinger i et valgår.

Sådan lød det fra borgmester Michael Ziegler (K), da han forleden var på talerstolen til Det Konservative Folkepartis grundlovsmøde i Høje-Taastrup.

- Som politikere skal vi tage ansvar for, at de politiske valg, dilemmaer og forskelle er tydelige i den politiske debat. Det kræver, at vi ikke slører indholdet med spin og pæn indpakning. Det kræver ærlighed, og det kræver, at vi diskuterer det væsentlige. Og det kræver også, at politik ikke bliver kynisk og beregnende - at man er villig til at sige hvad som helst for at fremstå lækkert, så man kan vinde og få magt, sagde Michael Ziegler.

Politik kan være kynisk Borgmesteren fastslog, at han ærgrer sig, når det bliver konfrontation for konfrontationens skyld. Og når politik bliver så kynisk, at man er parat til at angribe andre for, hvad man selv har været med til at beslutte.

- For snart fem år siden traf vi beslutning om at bygge nyt rådhus i stedet for at renovere det gamle. Det var ikke nogen let beslutning. Det lette ville have været at blive og renovere det gamle. Men det var ikke det rigtige at gøre. Og vi gjorde det sammen. Alle partier. Når man er enige om at træffe beslutningen, må man også stå sammen, når det bliver svært. For eksempel fordi det viser sig, at byggeriet bliver dyrere, end man i første omgang havde regnet med, sagde Michael Ziegler og fortsatte:

- Jeg er ikke sikker på, at det bliver en pæn valgkamp. Tværtimod. Sådan som der er lagt i kakkelovnen, så frygter jeg, at den bliver meget lidt køn. Vores opgave i Det Konservative Folkeparti bliver derfor at holde et ordentligt niveau. Som Michelle Obama sagde i en af sine stærke taler: »When they go low, we go high«, fortalte borgmesteren.

- Vi er heldigvis klar! Vi har et fantastisk godt og stærkt kandidathold. Der er god stemning, og alle står klar i startboksen og kan næsten ikke vente med at komme i gang med den rigtige valgkamp. Vi har selvtilliden i orden. Vi står ved vores beslutninger. Dem alle sammen. Og det tror jeg, at man kommer længst med, pointerede Michael Ziegler.

Intet menneske er en ø Lørdagens grundlovsmøde var rykket fra Blaakildegaard til Sengeløse Kro, hvor der efter gældende Corona-regler var plads til, at 50 deltagere kunne deltage i fejringen af grundloven.

Inden borgmesteren havde det lokale byrådsmedlem Turan Akbulut været på talerstolen, og han kom blandt andet ind på den lange Corona-nedlukning af Danmark. Turan er ud over at være byrådsmedlem også opstillet som de lokale konservatives bud på en kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Turan Akbulut tog udgangspunkt i John Donnes berømte digt »No man is an Island«, fordi det på så fin vis opsummerer over et år med Corona.

- Et år med undtagelsestilstand, med frustration og med begrænsninger. Men også et år med håb, med sammenhold og med (næste)kærlighed. Vi har derfor på egen krop lært, hvad John Donne allerede erkendte tilbage i 1600-tallet, fastslog Turan Akbulut og fortsatte:

- For nej: Intet menneske er en ø. Det vidste vi jo egentlig godt, men der er forskel på at vide og på at mærke. Og efter mere end et år med Corona har vi erfaret, at vi faktisk er afhængige af hinanden. Vi har bevist, at vi kan redde liv, når vi holder samme takt. Og danser efter samme melodi. Men kun ved fælles indsats, er det lykkedes, pointerede Turan Akbulut.

Farvel til en helt Konservatives folketingskandidat i Taastrup-kredsen, Merete Scheelsbeck, afsluttede dagen med en tale, hvor hun blandt andet mindedes tidligere statsminister Poul Schlüter, som blev begravet Grundlovsdag.

- I dag siger vi også farvel til en af vores helt store. Med sine næsten 20 år i spidsen for Det Konservative Folkeparti og mere end 10 år som statsminister har han i den grad sat sit præg på vores parti og vores land, sagde Merete Scheelsbeck og fortsatte:

En højgravid Merete Scheelsbeck fokuserede i sin tale blandt andet på det pres, grundloven har været under det seneste år. Foto: Rejan Azad

- Uanset hvor man er placeret politisk, vil mange med sikkerhed kunne enes om, at han - ud over sin lange politiske karriere - vil blive husket for især én evne: At kunne tale i vendinger, der brændte sig fast i danskernes hukommelse, og som ikke sjældent gav anledning til at trække på smilebåndet. En egenskab som de fleste politikere stræber efter. Schlüter var en ener, han vil blive savnet, men han vil så absolut blive husket, sagde Merete Scheelsbeck.

Grundlov under pres Herefter fokuserede den lokale folketingskandidat på, at grundloven virkelig har været under pres det seneste års tid.

- 13.000 ton mink skal nu graves op igen. Efter de først blev slået ihjel som raske dyr efter en ulovlig ordre og så blev gravet ned flere steder, hvor de aldrig skulle være begravet. Det er jo komplet vanvittigt at tænke på. Den sag er simpelthen en skandale uden sidestykke i nyere dansk historie. Og jeg mener helt ærligt, at regeringen og navnlig statsministeren er sluppet alt for billigt, fastslog Merete Scheelsbeck.

- Jeg er godt nok spændt på, hvad granskningskommissionen kommer frem til. For det her skal simpelthen have konsekvenser. Tænk lige på, hvor mange ofre den her skandale kræver: Minkavlerne, hvis eksistensgrundlag med ét blev taget fra dem. Medarbejderne, som blev fyret og nu skal ud at finde sig et nyt arbejde i en ny branche. Skatteyderne, som får lov til at betale en ekstrem regning for erstatning til minkavlerne, opgravning af mink mv. Staten, som mister milliarder og atter milliarder i fremtidige eksportindtægter fra et helt erhverv, som var i verdensklasse. Det er simpelthen lige til at græde over. For det vildeste er jo, at det kunne være undgået at slå alle mink ihjel. Vi kunne også have minimeret den gigantiske erstatningsregning, som alle skatteyderne kommer til at betale. Vi i Det Konservative Folkeparti foreslog en såkaldt dvaleordning, som kunne have sikret erhvervets overlevelse. Men det var der ingen opbakning til. Det er mildt sagt enormt frustrerende og helt urimeligt overfor erhvervet, fastslog Merete Scheelsbeck.