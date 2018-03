Gennem Forskningens Døgn møder skoleelever i Høje-Taastrup Kommune naturvidenskab på nye måder, og det er med til at styrke elevernes interesse og kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag. Foto: Marie-Louise Baes

Læsning og trivsel: Skolerne viser fremgang

Taastrup - 29. marts 2018 kl. 08:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Matematik er også i fremgang, men der skal gøres en indsats for at mindske gruppen af elever, der har det svært med matematik.

Byrådet vedtog flere indsatser ved behandlingen af den seneste kvalitetsrapport for skolerne.

Høje-Taastrup Kommunes skoler har overordnet set fastholdt et højt kvalitetsniveau på tværs af de obligatoriske målepunkter.

Sådan lyder sammenfatningen i den årlige kvalitetsrapport for skolerne, som byrådet netop har behandlet. I rapporten sammenlignes måleresultaterne fra skoleåret 2016/2017 med tidligere år og med resultaterne på landsplan.

- Det er glædeligt at konstatere, at skolerne løfter eleverne i dansk i løbet af deres skoletid - 8. klasse-årgangen 2016/2017 er således løftet til et niveau over middel. Det betyder, at en større andel elever opnår gode og fremragende resultater, og en faldende andel elever opnår dårlige resultater, fortæller formand for Institutions- og Skoleudvalget Kurt Scheelsbeck og fortsætter:

- Det er en fin udvikling. Byrådet har så også besluttet, at administrationen inden det kommende skoleår skal udarbejde en handleplan for at realisere det gældende mål om, at mindst 80 procent af eleverne på alle årgange skal være gode til læsning.

Fokus på matematik og naturvidenskab

Også i matematik ses fremgang - i 6. klasse-årgangen ses et betydeligt løft, idet en betragtelig del af eleverne opnår gode og fremragende resultater.

Men samtidig ses en lille stigning i gruppen af elever, der opnår dårlige resultater.

- Det er dejligt, at der er fremgang for den store gruppe, men vi skal også have et løft til den gruppe, der har det svært i matematik. Derfor har byrådet besluttet, at skolerne skal fortsætte de seneste års fokus på at løfte resultaterne i matematik, siger borgmester Michael Ziegler og fortsætter:

- Den indsats hænger også godt sammen med vores udvikling af Fremtidens Skoler, hvor vi bl.a. vil styrke elevernes naturvidenskabelige kompetencer.

Michael Ziegler peger på, at skolerne bl.a. allerede er i gang med Coding Classes, ligesom Forskningens Døgn og samarbejde med Naturvidenskabens Hus er tiltag, der understøtter elevernes naturvidenskabelige interesser og kompetencer.

Bedre trivsel

Byrådet kunne med tilfredshed notere, at kvalitetsrapporten viser, at der generelt er positiv udvikling i forhold til elevernes trivsel.

Der er dog brug for opmærksomhed omkring, at en mindre gruppe af eleverne oplever drilleri, utryghed eller ensomhed. Derfor har byrådet besluttet, at elevernes trivsel fortsat skal være et fokusområde for skolerne.

Ulovligt fravær

Kvalitetsrapporten viser, at sygefravær og andet lovligt fravær i Høje-Taastrup Kommunes skoler er på niveau med niveauet på landsplan.

Men det ulovlige fravær er 1,5 procentpoint højere end på landsplan. Det ulovlige fravær er ujævnt fordelt på skolerne, og byrådet har derfor besluttet, at skolecentrets ledelse skal gå i dialog med de relevante skoleledelser om at reducere fraværet.